«الاتحاد» تطلق رحلاتها إلى برشلونة اعتباراً من 21 نوفمبر

تعتزم الاتحاد للطيران إطلاق خدمة رحلات منتظمة بين أبوظبي ومدينة برشلونة في إسبانيا، اعتباراً من 21 نوفمبر. وسيتم مبدئياً تسيير خمس رحلات في الأسبوع على متن طائرة إيرباص A330-200 المرتبة وفق نظام الدرجتين، لترتفع فيما بعد إلى رحلات يومية اعتباراً من 31 مارس 2019. وستصبح برشلونة ثاني وجهة إسبانية تخدمها الاتحاد للطيران، مكملة خدمة رحلات الشركة اليومية القائمة إلى العاصمة مدريد. وستتيح الخدمة الجديدة للمسافرين بقصد العمل أو الترفيه مواعيد سفر ملائمة بين أبوظبي وبرشلونة، فضلاً عن توفير رحلات ربط مريحة وسلسة عبر أبوظبي إلى عدد من المدن الكبرى في منطقة شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا وأستراليا.

وتحظى منطقة كاتالونيا بشعبية كبيرة بين المسافرين سواء بقصد العمل أو الترفيه. وتضم المدينة نحو 7.5 ملايين نسمة، وتتمتع بجبالها الساحرة و214 كيلومتراً من السواحل المتوسطية الخلابة، وهي غنية بالحدائق الطبيعية والمحميات. كما أن برشلونة واحدة من أكثر المدن طلباً للزيارة في العالم. وشهد التبادل التجاري بين الإمارات وكاتالونيا ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث احتلت قطاعات المواد الغذائية والكيماوية ومحركات السيارات والطاقة والمواد الطبية القائمة الرئيسية.