«دبي للإحصاء»: 3.78 % ارتفاع الرقم القياسي لسعر منتج الصناعة التحويلية

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 3.78% خلال عام 2017 مقارنة بأسعار 2016، وذلك طبقا لبيانات مركز دبي للإحصاء. ويرجع هذا لارتفاع أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 19.68% والتي أسهمت بدفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الارتفاع بمقدار 3.23 نقاط، وأسهم ارتفاع أسعار هذه المنتجات بنسبة 85.63% من مجمل التغير في المعدل العام لأسعار المنتج الصناعي. وتعتبر مخرجات هذا النشاط مدخلاً مهماً وحيوياً لمعظم الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي يؤثر على تكاليف الأنشطة الأخرى بنسب تعتمد على أهمية مدخلاتها من المنتجات النفطية.

وارتفعت أسعار منتجات الفلزات القاعدية أو الأساسية (المنتجات المعدنية الأساسية) بنسبة 11.52% لتساهم بدفع مجمل التغير بمقدار 1.32 نقطة. وارتفعت أسعار مخرجات الجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 6.41%، والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 5.04%، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.11%، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 1.45%، والمشروبات بنسبة 0.54%، والورق ومنتجات الورق بنسبة 0.53%، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.31%، والأثاث بنسبة 0.04%.

ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار كل من: إصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 7.54%، والملابس بنسبة 6.94%، والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.51%، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.51%، ومنتجات التبغ بنسبة 1.35%، ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.95%، والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث بنسبة 0.64%، والمنتجات الغذائية بنسبة 0.58%، والمعدات الكهربائية بنسبة 0.42%، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 0.34%، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 0.27%، والمنسوجات بنسبة 0.10%. كما حافظت أسعار المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها على استقرارها خلال عام 2017.