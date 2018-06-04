الإمارات تستقبل 5 آلاف ثري في 2017

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن الإمارات من أكثر دول العالم استقبالاً للأثرياء من مختلف أنحاء العالم. وأضافت أن أصحاب الثروات الذين يهاجرون من الهند وروسيا وتركيا يجدون الملاذ الآمن والوجهة الأنسب لهم في كندا وأستراليا، والآن أضيفت إليهم الإمارات، بفضل استقرارها السياسي والأمني، إلى جانب شهرة دبي كمركز مالي عالمي. واستقبلت دولة الإمارات في 2017 نحو 5 آلاف ثري جديد بارتفاع 6%، وهو أكبر معدل زيادة في العالم في نسبة أصحاب الثروات. وكانت بريطانيا بين الدول المستقبلة للأثرياء حتى 2016، لكنها فقدت الميزة إلى حين حل المشكلات المتوقعة بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.