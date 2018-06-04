تكريم 100 شخصية أسهمت في دعم اقتصاد الإمارات

كرّمت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الأهلية الطبية، نحو 100 شخصية من أصل مائة جنسية مختلفة، بالإضافة إلى 15 مواطنًا قدموا بصمات وخدمات جليلة أسهمت في بناء وتنمية الدولة ودعم اقتصاد الإمارات.

يأتي الاحتفال ضمن مبادرة «معًا نتبع خطاه» بفندق قصر الإمارات في أبو ظبي، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان» طيب الله ثراه.

حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات وممثلي السفارات المائة، وقد كرّم كل من العقيد محمد إبراهيم العامري مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي والدكتور «في اس جوبال» المؤسس والمدير العام لمجموعة الأهلية الطبية الشخصيات التي تم اختيارها وفقًا لمجموعة من المعايير أهمها حصولهم على جوائز عالمية أو محلية في مختلف المجالات.

وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» الذي تم تكريمه ممثلاً لدولة فلسطين إن أكثر ما يسعدنا في الإمارات أن الدولة تقدر المجهودات التي يقوم بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وتوفر لهم كل الإمكانيات للإبداع والابتكار، وهو ما يجعل كل مقيم على أرض الإمارات يشعر وكأنه في بلده تماماً ويعمل جاهداً على رفعة شأن هذه الدولة بقيادتها الحكيمة.

وأضاف أن الإمارات باتت تتبوأ مكانة عالمية في التحول الرقمي، حيث تقود الجهود الإقليمية والدولية عبر إطلاق مبادرات خلاقة ومبتكرة تدعم التحولات الرقمية في مختلف المجالات.