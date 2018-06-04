إطلاق شبكة «جايزر» للتواصل الاجتماعي والإعلان العقاري من دبي

أطلقت شركة جيه قروب المتخصصة في التسويق والإعلان العقاري المرحلة الأولى من شبكة «جايزر» للتواصل الاجتماعي والإعلان العقاري. جاء ذلك خلال حفل سحور بفندق القصر بدبي بحضور الإعلامي جورج قرداحي وعدد من المهتمين بالشأن العقاري والعاملين في مجال التسويق والإعلان.

وقال الدكتور حبيب حمود مدير شركة جي قروب إن جايزر ستكون حلقة وصل بين المعلن والمطور والبائع والمشتري والشريك والمستثمر. وأوضح أن الموقع يستهدف تقديم الإعلان بطريقة جديدة مبتكرة وغير مكلفة، مشيرا إلى أن الإمارات بفضل الدعم الحكومي تعد عاصمة وسائل الإعلام في المنطقة، بحصة سوقية في مجال الإعلان وصلت خلال عام 2018 إلى نحو 8 مليارات درهم «2.2 مليار دولار»، بحسب تقديرات تقرير «الإعلام العربي 2016-2018».

وأكد أيهم جبارة رئيس مجلس إدارة جيه قروب أهمية جي قروب في العلاقات والندوات والمساحات التفاعلية من خلال الشريك الاستراتيجي بوابة الأعمال لتجهيز منصات تفاعلية على الصعيدين الداخلي والخارجي .