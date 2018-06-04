أعمال إنشاء «دبي هيلز مول» تسير وفق الجدول الزمني المحدد

بدأت ملامح «دبي هيلز مول»، وجهة التسوق والترفيه العصرية الجديدة في «دبي هيلز استيت»، بالظهور إلى العيان مع تحقيق «إعمار للتطوير» إنجازات جديدة على صعيد تنفيذ الأعمال الإنشائية التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد. ويمتاز «دبي هيلز مول» بموقعه المركزي في «دبي هيلز استيت»، أحد أكبر الوجهات التي تطورها «إعمار» كمشروع مشترك مع «مِراس»، بمساحة تبلغ أكثر من 11 مليون متر مربع (ما يعادل مساحة 1550 ملعباً لكرة القدم) تحتضن ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، وحديقة «دبي هيلز بارك» ومساحات خضراء واسعة وغيرها الكثير. ويسهل الوصول من «دبي هيلز استيت» إلى «وسط مدينة دبي» و«مطار آل مكتوم الدولي»، ويقع في نقطة استراتيجية على تقاطع شارعي أم سقيم والخيل.

ويعمل في الموقع حالياً نحو 5000 شخص سجلوا مجتمعين أكثر من 8.8 ملايين ساعة عمل حتى اليوم، حيث تم الانتهاء من تشييد نحو 60 % من هيكل المول. كما باشرت «إعمار للتطوير» العمل على وضع الهياكل الفولاذية لمجمع دور العرض السينمائي المؤلف من 18 صالة، إضافة إلى أول سقف زجاجي مستدام أخضر. وتم بدء العمل أيضاً على تنفيذ بقية الأسقف الزجاجية وواجهات المتاجر والحمامات وغيرها من التشطيبات الأخرى.

وتعتبر أنظمة التظليل لتوليد الطاقة الشمسية من الخصائص المميزة لـ «دبي هيلز مول»، ويجري العمل حالياً على تركيبها لتساهم في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الوجهات التجارية استدامةً. وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «يعتبر ـ دبي هيلز استيت ـ اليوم واحداً من أكثر وجهات الحياة العصرية استقطاباً للاهتمام في المدينة، وهو ما تجسد في النجاح الكبير الذي حققه إطلاق مختلف مجمعاته السكنية. ويمثل «دبي هيلز مول» امتداداً لسجلنا الحافل بالنجاحات على صعيد تطوير الوجهات العصرية المميزة ذات المرافق العالمية التي تضمن خدمات متكاملة للسكان والزوار على حد سواء. ويمثل المول أيضاً إضافة هامة إلى قطاع تجارة التجزئة في دبي، مقدماً للتجار فرصة التواجد في واحد من أكبر الوجهات الجاري تطويرها في المدينة».