عرض جديد من «اتصالات» على أجهزة «أبل»

أعلنت «اتصالات» أمس، عن طرح عرض جديد على أجهزة «أبل»، حيث بات بإمكان العملاء الحصول على فرصة اقتناء أحدث جهازين لآيفون وأيباد معاً، والاستفادة من خصم يصل حتى 50 %، عبر خطة «الدفع الذكي» لجهاز آيباد. وتوفّر اتصالات الجهازين معاً لمشتركيها، مع خيارين للدفع، إما على خطة «الدفع الذكي» لمدة 24 شهراً، أو دفع قيمة الأجهزة مرة واحدة.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «يسعدنا أن نقدم لعملائنا هذا العرض الجديد، لتؤكد اتصالات بذلك حرصها الدائم على توفير أحدث الأجهزة العالمية لمشتركيها، والاستمتاع بمميزاتها على شبكة الجيل الرابع، والتي تمنحهم جودة اتصال عالية، وسرعات إنترنت فائقة».

وتوفر اتصالات لعملائها من خلال خطة «الدفع الذكي»، سهولة الحصول على أجهزة أبل المفضلة لديهم، بما في ذلك آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون إكس. كما يمكن لعملاء «اتصالات»، الاختيار من بين مجموعة واسعة من أجهزة آيباد، مثل مقاس 9.7 إنشات (الجيل الثالث)، أو آيباد برو10.5 إنشات، أو آيباد برو 12.9 إنشاً، وتتوفر بسعة تخزين مختلفة: 32 غيغابايت، 64 غيغابايت، 128 غيغابايت و 256 غيغابايت. كما يستفيد مشتركو اتصالات من خصم 25 % على خدمة أبل كير، وخصم بنسبة 5 % عند دفع قيمة الجهاز مرة واحدة.