نقل مجاني من مطار دبي إلى رأس الخيمة خلال الصيف

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أمس، إتاحة خدمة النقل المخصصة التي تربط مطار دبي بالإمارة مجاناً لزوار رأس الخيمة طيلة أشهر الصيف.

وستتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية وزجاجات المياه والخرائط التوضيحية على متن مركبات خدمة النقل، مما يتيح للسياح والمقيمين على حد سواء فرصة الاستمتاع ببداية ونهاية مريحة وممتعة عند زيارتهم الإمارة.

ويمكن للزوار حجز تذاكر الخدمة عبر الموقع الإلكتروني rakshuttle.com واختيار نقطة الصعود الأنسب لهم من مطار دبي الدولي (مبنى المسافرين 1 و3)، والتمتع بالمناظر الصحراوية الخلابة خلال الرحلة التي تستغرق 45 دقيقة، ثم النزول في أي من الفنادق الكبرى في رأس الخيمة.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: لتسهيل رحلة الوصول إلى إمارة رأس الخيمة، والتي تستغرق 45 دقيقة من مطار دبي الدولي، وفرنا خدمة النقل المخصصة مجاناً هذا الصيف، لتتيح للزوار الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة قبل الشروع في خوض مغامرات عالمية المستوى وقضاء أوقات ممتعة برفقة عائلاتهم والتنعم بالرفاهية والفخامة في مرافق الإمارة السياحية.

تحتضن إمارة رأس الخيمة هذا الصيف العديد من الأنشطة والفعاليات والعروض الرائعة للمقيمين والسياح على حد سواء. وبفضل مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بدءاً من فنادق البوتيك إلى الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم التي تقدم الكثير من العروض المتميزة، تعتبر الإمارة وجهة مثالية للعائلات والأصدقاء هذا الصيف.