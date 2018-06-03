طيران الإمارات تطلق خدمة يومية بين دبي ونيوارك

أطلقت طيران الإمارات، خدمة يومية جديدة بين دبي ونيوارك، معززة بذلك رحلاتها اليومية التي تسيرها إلى هذا المطار، عبر العاصمة اليونانية أثينا.

وتشغل طيران الإمارات طائرة بوينغ B777-300ER لخدمة الرحلة الجديدة، بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و306 مقاعد في الدرجة السياحية. وتغادر رحلة طيران الإمارات المباشرة «ئي كيه 223» دبي في الساعة 3:00 فجراً، وتصل إلى نيوارك في الساعة 9:00 صباحاً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 224»، فتغادر مطار نيوارك ليبرتي الدولي في الساعة 11:50 صباحاً، وتصل إلى دبي في الساعة 8:20 من صباح اليوم التالي. وتعزز الخدمة اليومية الجديدة، الرحلة الحالية، حيث توفر للمسافرين خيار الوصول صباحاً إلى نيوارك، ومغادرتها أيضاً في الصباح.

وتتيح رحلة طيران الإمارات المباشرة للمسافرين من نيوارك، مزيداً من خيارات مواصلة السفر إلى وجهات عالمية، وخصوصاً إلى أفريقيا والشرق الأقصى وشبه القارة الهندية.

وشملت أبرز وجهات المسافرين من نيوارك في العام الماضي، شنغهاي وهونغ كونغ وطوكيو ومومباي ونيودلهي وبيروت ودبي وأديس أبابا. كما يستفيد المسافرون من إمكانية الوصول إلى 90 وجهة، بفضل اتفاقية الرمز المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي، وتشمل هذه الوجهات، كاتماندو والإسكندرية وزنجبار.

وقال هيوبرت فراخ نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «يسرنا أن نوفر خيارات جديدة أمام المسافرين للاستمتاع بمنتجات طيران الإمارات المميزة، وإمكانية مواصلة السفر بسلاسة عبر دبي، إلى الكثير من الوجهات الأخرى.

وسوف يسهم إطلاق الرحلة الجديدة المباشرة إلى نيوارك، في مضاعفة السعة المقعدية على هذا الخط، وتلبية طلب العملاء على خدماتنا الحائزة جوائز».

وأضاف هيوبرت فراخ: «نتوقع أن تولد الخدمة الجديدة ارتفاعاً مستمراً في الطلب، وتعزز العلاقات التجارية والثقافية والترفيهية بين وجهات رئيسة، وتدعم متطلبات الشركات في نيوجيرسي، التي تصدر منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم».

وتوفر الرحلة اليومية الجديدة للقادمين من منطقة نيويورك الكبرى، وخاصة من نيوجيرسي وضواحيها، إمكانية مواصلة سفرهم بسلاسة إلى وجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، مثل باكستان والهند وجزر المالديف. وقد بات بإمكان المسافرين بغرض العمل أو حضور مناسبات عائلية، أو قضاء شهر العسل، اختصار وقت السفر، والوصول بشكل أسرع إلى وجهاتهم النهائية.

ومع إضافة رحلة يومية ثانية إلى نيوارك، تستمر طيران الإمارات حالياً بتسيير خمس رحلات يومية بين نيويورك الكبرى ودبي. وسوف تشغل طيران الإمارات الآن من نيوارك، رحلة يومية واحدة من دون توقف إلى دبي، ورحلة واحدة عبر أثينا في اليونان.

ومع تعليق الرحلة «ئي كيه 207/208» من مطار جون إف كينيدي الدولي في مارس 2018، تشغل الناقلة حالياً رحلتين يوميتين من دون توقف من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى دبي، ورحلة يومية واحدة عبر ميلانو في إيطاليا.

ويستطيع المسافرون من دبي وعبرها، الراغبون في زيارة وجهات خارج ولاية نيوجيرسي ومنطقة نيويورك الكبرى، الاستفادة من شراكات طيران الإمارات، مع شركة خطوط جيت بلو الجوية، وخطوط آلاسكا الجوية، وفيرجن أميركا، ما يتيح لهم إمكانية مواصلة سفرهم إلى أكثر من 100 وجهة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومنطقة الكاريبي والمكسيك.

وتخدم طيران الإمارات 12 مطاراً في الولايات المتحدة الأميركية، ما يسهم في ربط أكبر اقتصاد في العالم مع الأسواق الناشئة، التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجاري الأميركي، وخلق مزيد من فرص العمل.

يذكر أن الناقلة تسير رحلات إلى أكثر من 80 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، لا تخدم أي ناقلة أميركية 67 منها برحلات مباشرة.

وتتميز طيران الإمارات، بتوفير أفضل وأسرع خدمات بين الولايات المتحدة الأميركية والهند، كونها توفر أكبر عدد من الرحلات، مقارنة مع أي ناقلة أجنبية أخرى، والتوقيت الأفضل، مقارنة مع الناقلات التي تتخذ من أوروبا منطلقاً لعملياتها. وتشغل طيران الإمارات، واحداً من أحدث وأكفأ الأساطيل على مستوى العالم، ويبلغ متوسط أعمار الطائرات قيد الخدمة 5 سنوات، مقارنة بالمعدل العالمي، وقدره 11 سنة. وتعد طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرات البوينغ 777 بمحركات جنرال إلكتريك. وتتيح طائرة البوينغ 777، أعلى وأرقى معايير الراحة والخدمة.

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بالخدمات المميزة التي تشتهر بها طيران الإمارات، والتي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودون، الذين يتكلمون لغات عدة، وبأشهى المأكولات، وبنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر أكثر من 3500 قناة سمعية وبصرية، تعرض الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقية والموسيقى والأغاني، وألعاب الفيديو.

ويستطيع ركاب الدرجتين، الأولى ورجال الأعمال، طلب خدمة السيارة مع سائق المجانية، إلى ومن مطار نيوارك ليبرتي الدولي.

مطار نيوارك

مطار نيوارك ليبرتي الدولي، يطلق عليه اختصاراً مطار نيوارك، وهو مطار دولي ضمن حدود مدينتي نيوارك وإليزابيث، على حد سواء، في ولاية نيو جيرسي الأميركية. ويقع على بعد 24 كم جنوب غربي مانهاتن (مدينة نيويورك).

يقوم بتشغيل المطار، هيئة موانئ نيويورك ونيو جيرسي، والتي تدير أيضاً اثنين من المطارات الرئيسة الأخرى في منطقة نيويورك الكبرى، مطار جون إف كينيدي الدولي ومطار لاغوارديا (إل جي آي)، بالإضافة إلى ثلاثة مطارات أصغر، مطار ستيوارت ومطار تتبورو ومهبط وسط مانهاتن. ويعتبر مطار نيوارك، هو المطار العاشر بين أكثر المطارات ازدحاماً في الولايات المتحدة، والخامس على مستوى الرحلات الدولية ازدحاماً.