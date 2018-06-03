«اقتصادية الشارقة» تجتاز مراجعة «آيزو 9001:2015»

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اجتياز التدقيق الرسمي بنجاح وترقية نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 إلى الإصدار الجديد من هيئة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس العالمية ضمن مجال اقتراح الرؤى الاقتصادية والخطط التنموية وإعداد الدراسات الاقتصادية وتوفير إحصاءات الأداء القطاعي وتقديم خدمات تسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية والخدمات القانونية وخدمات الرقابة والحماية التجارية والترويج للتجارة في الشارقة الأمر الذي يعكس التزامه بمعايير الجودة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الشركة بناء على معطيات زيارة المتابعة الخاصة بهذه الشهادة للعام 2018، وأظهرت نتائج التدقيق وبناء على العينات التي تم الاطلاع عليها الالتزام الواضح بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة يعتبر التطوير المستمر ومواكبة أحدث التوجهات العالمية فيما يخص جودة الخدمات في صلب استراتيجية الدائرة والتي تعمل على تنمية اقتصاد الإمارة من خلال التخطيط وتقديم الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق أعلى معايير الجودة لافتاً الى أن توصية لويدز ريجستر بالترقية إلى شهادة الجودة آيزو ISO 9001:2015 الممنوحة للدائرة جاء بعد استحداث إدارة المخاطر والسياق المؤسسي وسياسة جودة المواصفة الجديدة وإدراجها على الموقع الخارجي وهو ما يتطابق مع أهداف الدائرة في العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

وثمنت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء جهود موظفي الدائرة كافة وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة في الإدارات والأقسام المختلفة والتزامهم وحرصهم على إنجاز المهام المطلوبة في هذا الصدد مما أهل الدائرة لتحقيق أهدافها المنشودة.