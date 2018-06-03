المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب تطلق نظام «مساري»

أطلقت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب نظام «مساري» الذكي لتسريع عبور البضائع والمركبات، مما يجعل من المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب أول منطقة حرة على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام المتطور الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة مرور البضائع والمركبات عبر المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

ويأتي نظام «مساري» تتويجاً لجهود المنطقة اللوجستية في اعتماد أحدث التقنيات الذكية في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعماً لجهود حكومة دبي في دعم التحول الذكي، وتعزيزاً لمكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويعتبر نظام «مساري» نظاماً ذكياً وآمناً ومتطوراً ومرتبطاً بجمارك دبي وشرطة دبي وغيرها من الهيئات والدوائر الحكومية ذات العلاقة. ويتميز النظام بسرعة إصدار التراخيص، حيث يقلص الفترة الخاصة بإصدار الموافقات من 4 ساعات إلى 10 دقائق فقط، أي بنسبة توفير للوقت بلغت 95.8% مما يعكس كفاءةً وسرعة في إنجاز المعاملات.

وفي تعليق على إطلاق نظام «مساري»، لفت محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، إلى ان المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب تعتبر من أبرز المناطق الحرة الداعمة لقطاع الخدمات اللوجستية في الإمارة، وهي تحتل مرتبة الريادة في توفير الخدمات الذكية المواكبة لاستراتيجية دبي الذكية في تعزيز التحول الرقمي بالخدمات والمبادرات، معتبراً أن محافظة دبي على سمعتها كوجهة عالمية في المنظومة اللوجستية العالمية يفرض الابتكار في الخدمات لتسريع الإجراءات وتوفير الجهد والوقت الأمر الذي يوفر ميزة تنافسية للشركات العاملة في المنطقة اللوجستية.

وأضاف محسن أحمد: إن نظام «مساري» مبادرة مبتكرة من المنطقة اللوجستية لعبور البضائع بطريقة سلسة وسريعة عبر الاستثمار في الوقت والذي يعتبر الركيزة الأساس في نشاط وعمل الشركات اللوجستية، مؤكداً على اهمية الدور الذي تلعبه «دبي الجنوب» في توفير التسهيلات والخدمات المبتكرة.

وبدوره أكد عبد الباسط المرزوقي مدير إدارة العمليات اللوجستية في دبي الجنوب أن نسبة التحول الذكي في خدمات المنطقة اللوجستية وصلت إلى 80%، حيث نستهدف وصول نسبة التحول الذكي إلى 95% بحلول عام 2020، وإطلاق نظام «مساري» يأتي ضمن هذه الأهداف للارتقاء بأداء المنطقة، وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها للشركات اللوجستية.

وتوفر المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب العديد من المزايا التنافسية للشركات العاملة فيها أبرزها سهولة الربط بين مختلف خطوط النقل والشحن المحلية والعالمية، وتوفير خدمات ذكية وإلكترونية حديثة ومتطورة تخفض التكاليف وتعزز الكفاءة الزمنية للعمليات المختلفة لشركات الدعم اللوجستي، مما يجعل من المنطقة وجهة أساسية لكل الشركات العالمية الراغبة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة.