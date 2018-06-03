نادي دبي للأعمال يضيف خدمات نوعية للمستثمرين

كشف عمر المهيري مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي عن حزمة خدمات نوعية ذات وذات قيمة مضافة باتت متوافرة للمستثمرين في نادي دبي للأعمال.

وأكد المهيري في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن الخدمات الجديدة تشمل الخدمات الاستشارية في المجالات الاقتصادية والإدارية والقانونية، وخدمات الأبحاث السوقية والدراسات الإدارية، ودراسات الجدوى، الاستشارات الضريبية، والخدمات المحاسبية، وخدمات الملكية الفكرية وغيرها من الخدمات الأخرى، وسيتم تقديمها لعملاء النادي من قبل مجموعة طلال أبوغزالة وشركائه الدولية، ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اقتصادية دبي لإسعاد المستثمرين ورجال الأعمال عبر التميز الدائم والابتكار في الخدمات الجديدة والنوعية.

دوائر حكومية

وأوضح المهيري أن النادي يقدم خدمات لكبار الشخصيات من رجال الأعمال والتجار والمستثمرين من قبل الدوائر الحكومية المتواجدة في النادي، والتي تشمل كلاً من دائرة التنمية الاقتصادية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبنك دبي التجاري، وهيئة الصحة، والكاتب العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويوفر النادي كافة الخدمات بأسلوب فخم وراق، والسرعة في التنفيذ والتواصل لتحديد موعد فوري عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني. ويتم استقبال المتعامل من المواقف، ووصولاً للمركز، وذلك بعد حجز موقف للسيارة أو التواصل مع هيئة دبي للطرق، حيث يقوم الموظف باستلام المعاملة، وإدخالها في النظام واستخراج إذن الدفع، وتحويل الرسوم إلى البنك وتسليم الرخصة للمتعامل.

ممارسات عالمية

وكانت اقتصادية دبي قد وقعت مؤخراً اتفاقية تعاون بالشراكة مع مجموعة طلال أبوغزالة وشركائه الدولية لتقديم باقات خدمات متنوعة ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال، إلى جانب الخدمات الخاصة بنادي دبي للأعمال.

وتسعى اقتصادية دبي من هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات المقدمة في نادي دبي للأعمال لتحقيق أعلى معايير التميز والارتقاء بأداء بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في مزاولة أعمالهم بإمارة دبي.

ويهدف التعاون إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء التي من شأنها أن تسهم في تطوير تنافسية إمارة دبي واستدامة أعمالها، حيث ستقدم مجموعة طلال أبو غزالة خدمات نادي دبي للأعمال، إلى جانب تقديم خدمات أخرى، مثل: الخدمات الاستشارية في المجالات الاقتصادية والإدارية والقانونية، وخدمات الأبحاث السوقية والدراسات الإدارية، ودراسات الجدوى، والخدمات الضريبية، والخدمات المحاسبية، وخدمات الملكية الفكرية وغيرها من الخدمات الأخرى.

وستتولى مجموعة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية مسؤولية الإشراف والإدارة اليومية وتشغيل نادي دبي للأعمال، إلى جانب تطبيق معايير برنامج تصنيف النجوم العالمي لمراكز الخدمة الصادرة عن مكتب رئاسة الوزارة، مع المحافظة على التصنيف الحالي (6 نجوم) على أقل تقدير، حيث حافظ النادي على صدارة موقعه ضمن تصنيف مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي 2017، حيث نال 6 نجوم على مستوى إمارة دبي.

وتقسم خدمات نادي دبي للأعمال إلى قسمين، بحيث يختص الأول بأعضاء النادي أما الثاني فسيكون لغير أعضاء النادي. وستتابع اقتصادية دبي عن كثب آلية تطوير نادي دبي للأعمال، ومدى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين بحيث تكون خدمة متميزة والأولى من نوعها لكبار الشخصيات في دبي.

نافذة موحدة

يهدف نادي دبي للأعمال إلى تقديم خدمة متميزة تكون الأولى من نوعها لكبار الشخصيات في دبي، وتوفير نافذة موحدة لتقديم جميع الخدمات الحكومية خلال يوم عمل واحد، والاستمتاع باسترخاء مترف في قاعة النادي ريثما يقوم الفريق المتخصص بإنهاء كافة الإجراءات. ويقدم نادي دبي للأعمال كافة الخدمات بأسلوب فخم وراق، والسرعة في التنفيذ.