ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»:هل يجوز للمستأجر خفض القيمة الإيجارية المتفق عليها عند سريان العقد؟

يمكنه ذلك إما باتفاق ودّي مع المؤجر، أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية، وهنا يسترشد «المركز» بأجرة المثل، آخذاً في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، والوضع الاقتصادي، وحالة العقار، وإيجار المثل السائد في نفس المنطقة، ولكن يجب عليه قبل اللجوء لـ«المركز» بطلب زيادة القيمة الإيجارية، إخطار المستأجر بطلبه قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء العقد.

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