11 مليون مسافر على متن «الاتحاد للطيران» صيف 2017

تستعد شركة الاتحاد للطيران، لموسم صيفي حافل في وقت تقوم فيه الشركة بزيادة عدد رحلاتها وطاقتها الاستيعابية، ومضاعفة جهودها للترويج لإمارة أبوظبي، وجذب أعداد مسافرين مرتفعة تزيد على العام الماضي لتجربة المعالم التي تحفل بها الإمارة بدءاً من متحف اللوفر أبوظبي، وصولاً إلى عالم فيراري وحلبة مرسى ياس وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

وقالت الاتحاد للطيران، في لقاء إعلامي نهاية الأسبوع الماضي إنها ستضيف المزيد من الرحلات والطاقة الاستيعابية على عددٍ من الوجهات الرئيسية العالمية خلال موسم صيف العام الحالي بواقع 37 رحلة جديدة، حيث تشمل الوجهات المستفيدة من تلك الزيادات كلاً من الرباط وهونغ كونغ وموسكو وبلغراد وأثينا وإسطنبول.

رحلات إضافية

وذكرت الشركة أنها تعتزم إضافة سبع رحلات إلى أثينا لتصبح 14 رحلة أسبوعياً بدءاً من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر، وإضافة سبع رحلات إلى البحرين لتصبح 28 رحلة أسبوعياً بدءاً من 14 يونيو إلى 31 أغسطس، وإضافة 5 رحلات إلى بلغراد لتصبح 12 رحلة أسبوعياً من 2 يوليو إلى 30 أغسطس.

كما تضيف «الاتحاد» سبع رحلات إلى بيروت لتصبح 14 رحلة أسبوعياً بدءاً من 1 يوليو إلى 31 أغسطس، و6 رحلات إلى كوتشين لتصبح 27 رحلة أسبوعياً من 1 يوليو إلى 31 أغسطس، وإضافة رحلتين إلى باكو لتصبح خمس رحلات أسبوعياً من 14 يونيو إلى 30 أغسطس، وإضافة رحلتين إلى مينسك لتصبح خمس رحلات أسبوعياً من 1 يوليو إلى 29 أغسطس، وإضافة رحلة إلى أستانا لتصبح 3 رحلات أسبوعياً من 7 يوليو إلى 25 أغسطس.

وذكرت «الاتحاد» إن عدد المسافرين الإجمالي على رحلاتها خلال موسم صيف العام الماضي بلغ 11.096 مليون مسافر خلال الفترة من 26 مارس إلى 28 أكتوبر 2017 شاملاً المسافرين من وجهة لوجهة مباشرة ومسافري رحلات الربط والترانزيت منها 5.56 ملايين مسافر وصلوا إلى دولة الإمارات و5.529 ملايين مسافر غادروا الدولة. وبلغ عدد المسافرين من دول التعاون خلال موسم الصيف 2017 ما يصل إلى مليون و337 ألف مسافر على متن رحلات الاتحاد للطيران.

وأفادت أنه مع استثناء مسافري رحلات الربط والترانزيت، فقد بلغ عدد المسافرين إلى دولة الإمارات بموسم الصيف العام الماضي ما يصل إلى 1.219 مليون مسافر، حيث يمثل هذا العدد المسافرين الواصلين إلى دولة الإمارات مباشرة على متن رحلات الاتحاد للطيران باعتبارها الوجهة النهائية الأصلية.

وأشارت «الاتحاد» إلى أن الربع الأول من 2018 شهد وصول عدد المسافرين إلى 730.88 ألف مسافر على متن رحلاتها القادمة إلى دولة الإمارات من دون مسافري رحلات الربط والترانزيت.

الأكثر رواجاً

وذكرت الاتحاد أن أكثر الوجهات رواجاً ضمن شبكة وجهتها خلال عام 2017 وفقاً لأعداد المسافرين كانت إلى كل من لندن (هيثرو) ثم بانكوك (تايلاند)، ومانيلا وجدة، ونيويورك (مطار جون إف كينيدي الدولي) ومومباي وسيدني والقاهرة وباريس (مطار شارل ديغول) ومانشستر.

وأشارت الاتحاد إلى أن وكالات السفر التقليدية ثم الموقع الإلكتروني للشركة كانت أكثر القنوات المستخدمة في إجراء الحجوزات لرحلات الاتحاد للطيران، حيث بلغ إجمالي حجوزات المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران 18.617 مليون حجز خلال 2017.

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، إن الشركة تهدف إلى جلب المزيد من المسافرين خلال موسم الصيف الحالي لتجربة المعالم التي تحفل بها أبوظبي بدءاً من متحف اللوفر أبوظبي، وصولاً إلى عالم فيراري، وحلبة مرسى ياس وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

وأضاف بومغارتنر أن «الاتحاد للطيران» قامت بمضاعفة جهودها للترويج لإمارة أبوظبي في كل المواد المرتبطة بعلامتنا التجارية وحملاتنا التسويقية، إضافة إلى تقديم عرض ترويجي لرحلات التوقف يتضمن توفير ليلة إقامة فندقية مجانية لمسافري الدرجة السياحية من وجهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان.

ترقية

وتفصيلاً، ستشغل «الاتحاد للطيران» 14 رحلة أسبوعياً إلى العاصمة اليونانية التاريخية أثينا خلال الفترة بين 1 يوليو إلى 15 سبتمبر، واعتباراً من 1 مايو إلى 31 أكتوبر، سوف يتم ترقية الطائرة طراز إيرباص A320، التي تبلغ سعتها 136 مقعداً والمستخدمة في الوقت الراهن لخدمة الرحلات إلى هذه الوجهة، إلى طائرة طراز بوينغ 787-9 دريملاينر مرتبة بنظام الدرجتين، والتي تضم 299 مقعداً- بما يوفر زيادة في عدد المقاعد تبلغ 163 مقعداً، ومن المقرر أن تحل الطائرة إيرباص A330-200 محل الطائرة A321 الأصغر حجماً لخدمة رحلة الشركة اليومية بين أبوظبي وإسطنبول بين 1 يوليو و18 سبتمبر.

وبدءاً من 16 أبريل إلى 30 سبتمبر، سوف يتم تشغيل رحلة الشركة اليومية من أبوظبي إلى هونغ كونغ عبر طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، والتي ستحل مؤقتاً محل الطائرة الأصغر حجماً طراز إيرباص A330-200 خلال موسم الصيف المزدحم. وعززت الناقلة رحلاتها إلى المغرب، حيث أضافت الشركة رحلة ثالثة أسبوعياً إلى العاصمة المغربية الرباط، وذلك اعتباراً من 31 مارس، والتي سيستمر تشغيلها بالمعدل نفسه حتى 12 مايو، وكذلك خلال الفترة من 30 يونيو إلى 29 سبتمبر باستخدام طائرة إيرباص A330-300 مرتبة بنظام الدرجات الثلاث.

وسوف تشهد رحلة الشركة اليومية إلى بلغراد كذلك تقديم خمس رحلات إضافية أسبوعياً خلال الفترة بين 2 يوليو إلى 30 أغسطس، بما يرفع معدل الرحلات إلى العاصمة الصربية إلى 12 رحلة أسبوعياً خلال تلك الفترة.

طلب موسمي

وللوفاء بالزيادة في حجم الطلب الموسمي على الرحلات من أبوظبي وعلى امتداد منطقة مجلس التعاون الخليجي، سوف تشغل الشركة عشر رحلات إضافية إلى العاصمة الروسية موسكو بين 11 إلى 16 يونيو ومن 27 إلى 30 يونيو 2018 إضافة إلى الرحلات اليومية التي يتم تشغيلها في الوقت الراهن. وذكرت «الاتحاد للطيران» أنها ستقدم خلال موسم الصيف الحالي إقامات فندقية تشمل ليلة واحدة مجاناً في أبوظبي لكل الضيوف المسافرين على متن الدرجة السياحية من وجهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان ويتوقفون في العاصمة الإماراتية قبل استكمال رحلاتهم، وسيسري العرض حتى 15 سبتمبر 2018 وذلك للسفر حتى 30 سبتمبر 2018.

تعاقد

أوضحت «الاتحاد للطيران» أنها تعاقدت مع شركتي «ميرال» و«الدار العقارية» لتقديم باقات رحلات مميزة لجذب الزوار من دول مجلس التعاون إلى جزيرة ياس في أبوظبي، حيث تم إطلاق حملة تستهدف جذب الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى عاصمة دولة الإمارات بغرض التعريف بالأماكن السياحية والترفيهية التي تتفرد بها أبوظبي وبشكل خاص في جزيرة ياس، والتي تضم عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، إلى جانب سلسلة من أبرز الفنادق. وتتضمن باقات الرحلات تذاكر سفر على متن طائرات الاتحاد للطيران وإقامة ليلتين في أحد فنادق جزيرة ياس أو داخل مدينة أبوظبي إضافة إلى تذاكر دخول إلى عالم فيراري - أبوظبي وياس ووتروورلد.