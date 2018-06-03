%60 من الشركات الصغيرة متفائلة بالنمو

أظهر استطلاع أجرته مؤخراً مجلة ميد، وشمل 75 من أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، أن أكثر من 60 % من هذه الشركات تثق بتحقيق نموّ بنسبة 20 %، مقارنة بأدائها العام الماضي.

ومن المتوقّع أن تحقّق 13% من الشركات التي شملها الاستطلاع نمواً أكبر يفوق 50 % بحلول نهاية العام. وأشارت الشركات الأخرى المشاركة في الاستطلاع إلى احتمال أن تزداد فرص الأعمال من 20 إلى 40 %، وعندما سُئلت الشركات التي شملها الاستطلاع كيف تأمل تحقيق أهداف النموّ، أجابت 28 % منها أنها ستزيد استثماراتها في المبيعات ومبادرات التسويق، بينما ستقوم 21 % منها بتركيز جهودها على تطوير المنتجات والابتكار، وستعمل 11 % من هذه الشركات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية.

كما وجد نصف المشاركين (47 %) أن البيئة الحاضنة للأعمال في الإمارات تُشجّع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين ذكر 37 % من أصحاب المشاريع أن تأمين التمويل من المصارف لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، ويثبت أنه عبء على أعمالهم.

وقال عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «لقد تميّزت الإمارات بأدائها الجيّد على الصعيد العالمي، وهي تحتل المرتبة 21 بين كل الدول، من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لأحدث تقرير أعدّه البنك الدولي، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات لتشجيع نموّ قطاع ريادة الأعمال، وتقدم باستمرار العديد من الابتكارات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النموّ والتطور. ويمكن، على سبيل المثال، الحصول على ترخيص جديد بسهولة عبر الإنترنت في دقائق، شرط أن يتمّ إعداد جميع الوثائق. كما أطلق القطاع الخاص العديد من البرامج لدعم المشاريع الناشئة من خلال برامج الاحتضان المختلفة، وتوفير فرص استثمارية بديلة.