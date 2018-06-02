«غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» يفتح أبوابه للنزلاء

أعلنت إدارة «غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» عن افتتاح الفندق ذي الخمسة نجوم في قلب العاصمة، ويقع الفندق في منطقة كورنيش أبوظبي، حيث يبعد مسافة 35 دقيقة بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي ومتحف اللوفر أبوظبي، متيحاً خيارات للتنزه على الواجهات المائية مع إطلالات مميزة على أهم معالم أبوظبي.

ويضم الفندق الجديد 332 غرفة و36 جناحاً بما فيها الجناحين الرئاسي والملكي، إلى جانب 60 شقة فندقية مخدّمة بالكامل مع خياراتٍ من غرفة وغرفتي نوم ومساحات 90 و140 متراً مربعاً، وتمتلك الشقق شرفات خاصة ذات إطلالات بانورامية على أفق أبوظبي والخليج العربي، والتي تم طرحها للتأجير، وبدأ الإشغال فيها منذ شهر أبريل 2018.

وقال أحمد صديق المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة أطلس وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار المالكة للفندق: يتمتع فندق «غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» بموقع متفرد وبامتياز الخدمة، الأمر الذي يجعله يساهم بشكل قوي في تنمية قطاع السياحة والسفر في أبوظبي.

وأضاف: لم يدّخر فريق عمل الفندق جهداً منذ البداية في بناء وتصميم هذا الفندق الفخم والاستثنائي، الذي استوحى تصميمه من ثقافة وتاريخ دولة الإمارات، حيث يشهد الضيوف من خلال التصميم قصة تاريخ اللؤلؤ الطبيعي الإماراتي تحت سقف واحد.

ومن جانبه، قال جوليان غونزاليس، مدير عام فندق «غراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات»: «يتمثل هدفنا في تلبية تطلعات ضيوفنا سواء من المواطنين والمقيمين، ومسافري الأعمال والترفيه، ونعدهم بأننا سوف نقدم لهم تجربة إقامة ذات خمسة نجوم».