انطلاق معرض ليالي رمضان في الشارقة

افتتح عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أول من أمس معرض ليالي رمضان 2018 في مركز إكسبو الشارقة، الذي تقام فعالياته على مدار 17 يوماً وتستمر حتى 16 يونيو الجاري، ويوفر منصة التسوق الأولى في الدولة والمنطقة لموسمي رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وأكد العويس حرص الغرفة على تمكين مركز إكسبو الشارقة باعتباره إحدى المؤسسات الحيوية التابعة للغرفة، من تنظيم واستضافة فعاليات محلية وإقليمية وعالمية رائدة على مستوى عال من الاحترافية والرقي، تسهم في تحقيق محورين أساسيين من محاور «مئوية الإمارات 2071» والمتمثلين في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

وصولاً إلى توفير المستقبل السعيد لأجيال المستقبل في بيئة أفضل ومع فرص نمو أكبر وتواصل أقوى.

ويوفر المعرض منصة تسوق بحسومات تصل إلى نسبة 80 %، وتم الإعلان عن تقديم سيارة فاخرة من نوع (BMW) موديل 2018 للفائز بالسحب الكبير الذي سيقام في ختام فعاليات معرض ليالي رمضان.

كما حضر افتتاح المعرض الذي استقطب في دورته الجديدة 300 عارض محققا نمواً بنسبة 36% في عدد العارضين مقارنة مع دورة العام الماضي التي شهدت مشاركة 220 عارض، أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من الشخصيات الاقتصادية وممثلي مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام المحلية.

هدف

وقال العويس إن كافة مبادرات ومشاريع غرفة الشارقة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، تهدف إلى تحقيق هدف واحد، يتمثل في المساهمة الفاعلة في جعل الإمارات الأفضل في العالم، مبيناً أن الغرفة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتعزيز مستوى الإنتاجية في اقتصاد الشارقة والاستثمار في تطوير مختلف قطاعات العمل الواعدة ومن أبرزها قطاع المعارض والفعاليات.

ولفت إلى أن «معرض رمضان الشارقة» هو واحدة من المبادرات النوعية ضمن «مهرجان رمضان الشارقة»، التي تنظمها غرفة الشارقة وتتميز ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، كما أن المعرض نجح على مدى 29 عاماً في حجز مكانة خاصة له على قائمة الفعاليات الاقتصادية الموسمية التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان المبارك لشراء حاجياتهم بما يتلاءم مع إمكانات وميزانيات مختلف شرائح المجتمع.

أمسيات

من جهته قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض رمضان الشارقة سيوفر مساحة شاملة للعائلات والأشخاص الراغبين بقضاء أمسيات رمضانية ممتعة على مدار الـ17 يوماً المقبلة، وعيش تجربة تسوق مميزة وبأسعار تنافسية لا تضاهى، وسط أجواء مسلية للكبار والصغار وأنشطة ترفيهية متنوعة وجاذبة تحت سقف واحد.

مؤكداً أن المعرض سيحظى برضا الزوار والمتسوقين أسوة بجميع دوراته السابقة، بل سيفوق التوقعات في ظل زيادة مساحة الترفيه وتنامي عدد العارضين بشكل غير مسبوق.

مشاركة

وقال كامل عباس البلوشي مدير المبيعات بمنصة كارفور المشاركة في المعرض إن للمركز مشاركات عديدة في معرض ليالي رمضان والهدف منها تعريف الزوار بالمنتجات التي يتم عرضها، وهي منتجات متعددة وتحمل ماركات عالمية.

إضافة الى تعريفهم بالعروض والحسومات التي يقدمها كارفور، لافتا إلى أنه متوقع أن تحقق منصة كارفور حجم مبيعات تتجاوز 8 ملايين درهم خلال المشاركة الحالية في معرض ليالي رمضان.

وقالت زهرة بوجلال مسؤولة المبيعات في منصة ثومبي إنه تم عرض أحدث المنتجات الصحية، التي تتميز بعلامات تجارية مميزة ومعروفة للزوار بهدف التعريف بها وبمميزاتها.

علامات

من بين أبرز العلامات التجارية والمؤسسات المشاركة تحت مظلة المعرض «كارفور» و«جيس» و«بوليس» و«سكيتشيرز» و«كينيث كول» و«أم أند كو» و«بوش» و«تيمبرلاند» و«آي تي أل كوزموس» و«جراند ستورز» و«جمبو للإلكترونيات» و«يو أس بولو» و«المندوس» وعلامات أخرى عدة.

ويقدم المعرض للمتسوقين قائمة واسعة من المنتجات والسلع تضم الألبسة والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية المنزلية ومنتجات التجميل والأجهزة المنزلية.