«أدنوك» تخفّض إمدادات النفط التزاماً باتفاق «أوبك»

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت عملاءها بخفض بين 5 و10 % في مخصصات النفط الخام لشهر يوليو، تمشياً مع اتفاق خفض إمدادات أوبك. وأضافوا أن الشركة ستخفض إمدادات خام مربان بنسبة 10 % في يوليو وأنها ستقلص إمدادات خامي داس وزاكوم العلوي بنسبة 5 %. وتراجعت أسعار النفط قليلاً أمس عقب صعودها في الجلسة السابقة، مع تركز أنظار المستثمرين على زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية وترقبهم لزيادة محتملة في الإنتاج حين يجتمع المنتجون داخل أوبك وخارجها في يونيو.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتاً أو 0.5 % إلى 77.12 دولاراً للبرميل أمس، بعدما صعد 2.8 % عند التسوية السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 68.01 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع 1.48 دولار أو 2.2 % إلى 68.21 دولاراً عند التسوية السابقة. وتتراجع المخزونات العالمية إلى حد كبير، لكن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مايو إلى 434.9 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول الأميركي. وفاقت البيانات تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضاً قدره 525 ألف برميل.