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الناقلات الوطنية تعزز شراكتها مع بوينغ

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  • إعداد: لؤي عبدالله ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة
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واصلت الناقلات الوطنية تعزيز أسطولها من طائرات بوينغ لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية ودعم شبكة خطوتها حول العالم وافتتاح وجهات ومحطات جديدة.

413

إجمالي طلبيات الناقلات الإماراتية من شركة بوينغ

245.89

مليار درهم قيمة طلبيات الناقلات الإماراتية من بوينغ

240

طائرة بوينغ ضمن أساطيل الناقلات الإماراتية حالياً

34.3 %

حصة شركات الطيران المحلية من أسطول بوينغ في المنطقة

165

طائرة بوينغ 777 في أسطول طيران الإمارات

55 %

حصة شركات الطيران المحلية من تسليمات بوينغ في 16 شهراً

12

طائرة من طراز «بوينغ 777-300» تسلمتها طيران الإمارات خلال العام الماضي

6

طائرات من طراز 737 ماكس 8 تسلمتها فلاي دبي حتى الآن

 

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