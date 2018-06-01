الناقلات الوطنية تعزز شراكتها مع بوينغ

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واصلت الناقلات الوطنية تعزيز أسطولها من طائرات بوينغ لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية ودعم شبكة خطوتها حول العالم وافتتاح وجهات ومحطات جديدة.
413
إجمالي طلبيات الناقلات الإماراتية من شركة بوينغ
245.89
مليار درهم قيمة طلبيات الناقلات الإماراتية من بوينغ
240
طائرة بوينغ ضمن أساطيل الناقلات الإماراتية حالياً
34.3 %
حصة شركات الطيران المحلية من أسطول بوينغ في المنطقة
165
طائرة بوينغ 777 في أسطول طيران الإمارات
55 %
حصة شركات الطيران المحلية من تسليمات بوينغ في 16 شهراً
12
طائرة من طراز «بوينغ 777-300» تسلمتها طيران الإمارات خلال العام الماضي
6
طائرات من طراز 737 ماكس 8 تسلمتها فلاي دبي حتى الآن