«مبادلة» تشارك بمزاد امتياز نفطي في تايلاند

أكدت شركة مبادلة مشاركتها في مزاد للحصول على امتياز نفطي في تايلاند ودفعت الرسوم اللازمة للاشتراك في المزاد، وفق ما جاء في بيان عن وزارة الطاقة التايلاندية، نقلت عنه بلومبرغ. وتشارك «مبادلة» في مزاد على الامتياز جي 1-61 إيروان وجي2-61 بانكوك. ويشارك في المزاد أيضاً شركات تشمل تشيفرون و«ميتسوي» و«توتال» و«أو ام في»، فضلاً عن «بي تي تي إي بي».