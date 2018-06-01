تطوير القاعة «4» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض

كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض - «أدنيك» عن خططها لتطوير القاعة رقم (4)، التي تعتبر إحدى المساحات المخصصة لاستضافة المؤتمرات بشكل خاص الفعاليات المماثلة.

وتندرج الخطوة في إطار التزام الشركة بتلبية الطلب المتنامي على «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، الحائز على العديد من الجوائز الرفيعة كونه وجهة مثالية لاحتضان أبرز المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية، وتهدف خطط تطوير القاعة رقم (4) إلى ضمان توفير تجربة مميزة للعملاء الحاليين والمحتملين من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والوفود الزائرة على السواء، ومن المقرر تقسيم القاعة - التي تتميز بموقع استراتيجي على مقربة من الردهة الوسطى «أتريوم» متعددة الاستخدامات - إلى 3 مساحات عرض مجهزة بالكامل بسعة 1,000 شخص لكل منها، وسيتم استكمال المشروع في نهاية العام الجاري، استعداداً للمؤتمرات العالمية والفعاليات الاستراتيجية المقررة في العام 2019، والتي من شأنها ترسيخ المكانة الريادية لإمارة أبوظبي على الخارطة العالمية.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «تعتبر القاعات الجديدة، بموقعها الاستراتيجي، إضافة هامة لتمكين عملائنا ضمن قطاع المؤتمرات من تنظيم فعالياتهم بكفاءة عالية تضمن أعلى مستويات الراحة والتميز، وتقع القاعة المزمع تطويرها بالقرب من أجنحة المؤتمرات الحالية في»مركز أبوظبي الوطني للمعارض«و»مختبر الابتكار«وعلى مقربة من»مطعم 76«الذي خضع لأعمال التجديد مؤخراً، ما يجعلها الخيار الأمثل لتعزيز خطط التوسعة التي ننتهجها لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والمحتملين.

وجاء قرار تطوير القاعة رقم (4) بمثابة استجابة مباشرة لمطالب محفظتنا المتنامية من العملاء من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والذين يدركون الأهمية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي كوجهة رائدة وخيار أمثل لعقد الفعاليات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط، وبهذا نواصل في»أدنيك«سعينا الدائم لتقديم كل ما يلبي احتياجات العملاء ويتجاوز توقعاتهم، وهو ما تؤكده خطط تطوير القاعة الجديدة التي تجسد التزامنا بتحقيق أعلى مستويات الرضا.

فعاليات

وسيحتضن «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» خلال العام 2019 سلسلة من المؤتمرات رفيعة المستوى، بما فيها «المؤتمر العالمي للطاقة» و«المؤتمر العالمي للطرق» و«المؤتمر العالمي لتنظير الكلى» و«مؤتمر الاتحاد الدولي للصيدلة» و«المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» و«المؤتمر الآسيوي للجمعية الدولية لأورام الأطفال».

واستضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض التابع لـ «أدنيك»، مؤتمرات وفعاليات استراتيجية عدة خلال العام الفائت، كما احتضن مؤخراً «مؤتمر أوتاوا 2018 والمؤتمر الدولي للتعليم الطبي 2018» و«القمة الخليجية للمؤتمر الإقليمي للسمنة 2018» و«المؤتمر الإقليمي لمجلس التمريض الدولي 2018». ويستعد المركز لاستضافة «مؤتمر الجمعية الدولية لغسيل الكلى 2018».