المزروعي: «أوبك» يمكن أن تضيف طلب طهران لجدول أعمال النصف الثاني

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات أمس، إن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» يمكن أن تضيف طلب طهران إلى جدول أعمال اجتماعها للنصف الثاني من العام 2018 أو تدرجه كبند ثانوني في اجتماع يونيو المقبل.

في سياق متصل، قال مصدر خليجي إن السعودية ودولاً أخرى حليفة في منظمة «أوبك» وخارجها يسعون إلى الالتزام باتفاق عالمي لتقييد إنتاج النفط حتى نهاية 2018، لكنهم مستعدون لتعديلات تدريجية للتعويض عن أي نقص في الإمدادات. وأضاف المصدر أن منتجي النفط المشاركين في اتفاق تقييد الإنتاج راضون عن نتائج اتفاقهم الذي من المقرر أن ينتهي أجله في نهاية العام الجاري.