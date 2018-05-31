مجموعة أكسفورد: الشارقة تتمتع باقتصاد متنوع وشامل

ذكرت مجموعة «أكسفورد» للأعمال في تقرير أن اقتصاد الشارقة متنوع بشكل كبير على المستوى الإقليمي، ويمثل النفط والغاز 6 % من إجمالي ناتجها المحلي، ولا يزيد نصيب أي قطاع اقتصادي فيها على 20% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال «تقرير الشارقة 2018» إن الشارقة نجحت في تطوير قطاع صناعة تحويلية من خلال شبكة من المناطق الاقتصادية الحرة والصناعية لتكون إحدى القواعد الصناعية المهمة في الإمارات، وتوجد في الشارقة منطقتان تجاريتان حرتان وتسع مناطق حرة صناعية، وتساهم المناطق الحرة بنسبة 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارة.

وأضاف التقرير أن الشارقة اتخذت عدداً من الإجراءات لتعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية مدعومة بالمناخ المحلي الجاذب للأعمال والاستثمار والميزات التنافسية القوية مثل انخفاض تكلفة التشغيل في الإمارة. ويستفيد القطاع السياحي في الشارقة من عامل جذب طبيعي يشمل المناخ المشمس طوال العام والشواطئ الدافئة والمتاحف وقربها من مراكز التسوق في دبي ومكانتها الإقليمية، وطورت الشارقة رؤيتها السياحية 2021 والتي تهدف إلى جذب 10 ملايين سائح سنوياً. ويساهم قطاع الخدمات المالية في الشارقة بمقدار 9.5 مليارات درهم في اقتصاد الإمارة بحسب أرقام 2017.