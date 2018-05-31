ضغوط بيع محدودة على العقار والبنوك تهبط بالأسواق

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس مع تعرض الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك إلى ضغوط بيع محدودة إلى جانب استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الصغيرة، فيما بقيت السيولة تراوح مكانها دون حاجز 400 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.54% أو ما يعادل 15.66 نقطة ليغلق عند 2909.28 نقطة، مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» و«أرابتك» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 18.13 نقطة أو ما نسبته 0.4% ليصل إلى 4557.03 نقطة مع هبوط «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 322.6 مليون درهم موزعة بواقع 226.08 مليون في دبي و96.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 174.3 مليون سهم منها 133.9 مليونا في دبي و40.3 مليونا في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4075 صفقة.

ضغوط

وقالت المحللة الفنية منى مصطفى، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن الأسواق أغلقت في المنطقة الحمراء أمس أثر تعرض أسهم البنوك والعقار إلى ضغوط بيع متفاوتة في ظل مساعي المستثمرين لجني الأرباح على بعض الأسهم المنتقاة.

وأضافت منى لـــــ «البيان الاقتصادي»: إن الأسواق من المتوقع أن تحاول الارتداد في التداولات القادمة في محاولة للوصول إلى مستويات المقاومة الفرعية مع استمرار حالة التذبذب المسيطرة على الأداء في ظل تراجع السيولة والمتوقع استمراره حتى نهاية شهر رمضان الجاري.

وأشارت إلى أن مؤشر دبي لدية دعم عند 2911 - 2890 نقطة ومقاومة عند 2937 - 2945 نقطة، بينما مؤشر أبوظبي لديه مقاومة عند 4600 نقطة ودعم عند 4536 نقطة.

دبي

ونزل سوق دبي بضغط انخفاض «إعمار العقارية» بنسبة 0.2% و«أرابتك» 0.52% و«إعمار للتطوير» 1.29% و«الإمارات دبي الوطني» 1.97% و«دبي للاستثمار» 2.44% و«داماك العقارية» بنحو 2.51%، وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط بالقيم بنحو 43.5 مليون درهم بعد تداول 9.05 ملايين سهم وأغلق مستقراً دون تغيير، فيما تصدر «دي إكس بي» النشاط بالكميات بنحو 26.8 مليون سهم وأغلق رابحاً 4.11%.

أبوظبي

وضغط على أداء سوق العاصمة تراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.41% إلى جانب «اتصالات» بنسبة 0.94% و«الدار العقارية» 1.91%، وتصدر سهم «بنك أبوظبي التجاري» النشاط بالقيم بنحو 18.05 مليون درهم بعد تداول 2.5 مليون سهم وأغلق متراجعاً 1.27%، فيما تصدر «دانة غاز» النشاط بالكميات بنحو 15.6 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون درهم وأغلق رابحاً 1.83%.

عقود

تباين أداء العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 28.77 ألف عقد بقيمة 1.4 مليون درهم من خلال 15 عملية، وارتفعت عقود «دي إكس بي» بنسبة 4.1% بينما تراجعت عقود «داماك العقارية» بنسبة 2.54%.

أوامر

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين أن يتولوا بأنفسهم أو من خلال الوكيل القانوني إصدار أوامر الشراء والبيع عبر الوسائل المعتمدة تفاديا لتنفيذ تداولات دون الحصول على موافقتهم.

Ⅶإفصاحات

Ⅶقرر مجلس ادارة شركة الخليجية للاستثمارات العامة بالتمرير البدء بإجراءات تخفيض رأس مال الشركة والمتوقع إتمامها يوم الأحد 15 يوليو المقبل.

Ⅶانتهى أمس تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال بنك دبي الإسلامي والذي بدأ في 16 مايو الجاري، وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 1.82 درهم.

Ⅶقرر مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء تأجيل النظر في تحديد موعد للجمعية العمومية إلى وقت لاحق.

Ⅶانتخب مجلس إدارة شركة «دانة غاز» حميد جعفر رئيساً لمجلس الإدارة وراشد الجروان نائباً للرئيس لدورة 2018 ـ 2012.

Ⅶقلصت شركة «الخزنة للتأمين» خسائرها في الربع الأول من العام الجاري إلى 6.5 ملايين درهم مقابل نحو 11.12 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.