«إمباور» توفر خدمات تبريد المناطق لبرج وصل

وقّعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، اتفاقية مع مجموعة وصل لإدارة الأصول، لتزويد برج وصل بخدمات تبريد المناطق، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3,900 طن تبريد. ويتضمن البرج الواقع في شارع الشيخ زايد فندقاً ووحدات سكنية ومكاتب، ويتكون من 64 طابقاً، ويصل ارتفاعه إلى أكثر من 300 متر، كما يمتاز بوجود إحدى أطول واجهات السيراميك في العالم، ومن المتوقع إنجازه في العام 2020.

وأعلنت «إمباور» بدء أعمال البنية التحتية لتزويد المشروع بأنظمة تبريد المناطق، من خلال محطة التبريد الموجودة في الخليج التجاري، وسيتم تزويد البرج بالخدمة في الربع الأخير من 2019. وتتضمن الأعمال الإنشائية للبنية التحتية لنظام تبريد المناطق في «برج وصل» ربط المبنى بمحطة تبريد المناطق التابعة لـ«إمباور» والمخصصة لمنطقة الخليج التجاري، والتي تقع قبالة «برج وصل»على الجانب الآخر من الطريق. وستتضمن عملية ربطها بناء شبكة باستخدام تقنية متطورة خاصة لتمرير الأنابيب عبر حفر نفق تحت شارع الشيخ زايد.

دور ريادي وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تعمل «إمباور» على خدمة المشاريع العقارية الرائدة، وتهدف إلى تزويد جميع القطاعات والمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية في إمارة دبي، بخدمات تبريد المناطق ذات مواصفات عالمية مستدامة، لدعم الدور الريادي لإمارة دبي في تخفيض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مضيفا أن إضافة «برج وصل» إلى محفظة مشاريعنا، يعكس ثقة المطورين العقاريين والمتعاملين في خدماتنا الموثوقة، ويعزز من دور «إمباور» في تقديم خدمات تبريد أكثر جودة، تتميز باستهلاك طاقة أقل بنسبة 50% من خدمات التبريد التقليدية المستخدمة حالياً.

التزام

ومن جهته، قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: يسعدنا التعاون مع «إمباور» لتزويد «برج وصل» بأنظمة تبريد المناطق ذات مواصفات مستدامة وصديقة للبيئة. وتساعدنا علاقتنا مع الشركة في ترجمة التزامنا إزاء معايير المباني الخضراء في دبي، ودعم التوجه البيئي وأهداف التنمية المستدامة. وتسهم هذه المواصفات بدورها في تقديم مشروع متميز يشكل إضافة جديدة للأفق العقاري المتطور في إمارة دبي، خاصة وأنه سيضيف بصمة فريدة على قطاع المشاريع العقارية المستدامة في الدولة.

وتخدم «إمباور» حالياً أكثر من 1000 مبنى متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية، إضافة إلى مراكز التسوق والمستشفيات، والمدارس والجامعات والفنادق، وغيرها الكثير. وتزود الشركة أيضاً عدداً من المشاريع العقارية الرائدة بخدماتها، ومنها متحف المستقبل، ومجموعة مباني في مشروع «جميرا فيليج الجنوب» ومشروع «بلوواترز»، وبرج «ذي أوبوس»، الواقع في منطقة الخليج التجاري بدبي، وغيرها من المباني.