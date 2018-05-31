«مبادلة» تنضم إلى رعاة مؤتمر الطاقة العالمي 2019

أعلنت اللجنة الإماراتية المنظمة لمؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي - 2019 أمس انضمام شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) إلى قائمة الجهات الرئيسية الراعية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين.

وسيُعقد المؤتمر في أبوظبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بين 9 - 12 سبتمبر 2019. ويعقد المؤتمر كل 3 سنوات في مدن مختارة، وتعتبر هذه الدورة الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة بالشرق الأوسط، وستكون الإمارات أول دولة ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تستضيف المؤتمر خلال تاريخ الحدث الذي يمتد 94 عاماً.

وقال الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة الإماراتية المنظمة: يسعدنا التعاون مع «مبادلة» كمضيف محلي لمؤتمر الطاقة العالمي حيث تتميز «مبادلة» عالمياً بنهجها الاستثماري الذي يستشرف المستقبل، وفلسفتها المتمركزة على تأسيس شراكات عالمية المستوى. وبفضل خبرتها، تسهم «مبادلة» في تحويل أبوظبي والدولة إلى مركز عالمي متميز. ومن خلال كونها بطليعة المؤتمر، تدعم شركة «مبادلة» طموحنا في جلب الشركات والمستثمرين البارزين وخبراء الصناعة ورجال الأعمال إلى أبوظبي العام المقبل.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار: يسعدنا أن نكون إحدى الجهات الرئيسية التي ستستضيف المؤتمر الذي سيتيح فرصة للوفود المشاركة للاطلاع على قدرات وخبرات إمارة أبوظبي، ما يعزز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة العالمي. وخلال الشهور المقبلة، ستعلن اللجنة الإماراتية المنظمة للمؤتمر عن شراكات استراتيجية جديدة للمؤتمر.