301 مليون مبيعات «سيفن سيتي» بأبراج بحيرات الجميرا في أسبوع

أعلنت شركة سيفن تايدز بيع 661 وحدة سكنية في مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات الجميرا بمدينة دبي بقيمة 301,8 مليون درهم منذ إطلاق هذا المشروع متعدد الاستخدامات قبل أسبوع . وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سفن تايدز: نعلن إطلاق المرحلة الثانية بعد نجاحنا ببيع 25٪ من إجمالي الوحدات السكنية ضمن هذا المشروع خلال أسبوع واحد، وهذا ما يعتبر إنجازاً رائعاً ويؤكد حقيقة أننا إذا عرضنا على المستثمرين فرصة مقنعة من حيث العائد على الاستثمار والموقع والجودة، فإنهم سيستثمرون بغض النظر عن الوضع العام بالسوق وهذا ما يشكل الركيزة الرئيسية لاستراتيجيتنا التسويقية.

ويتميز هذا المشروع بتقديم قيمة ممتازة بسعر تنافسي، كما نوفر خياراً سهلاً للغاية للدفع يشمل 5٪ من السعر كدفعة أولى، يلي ذلك دفعات بنسبة 6٪ من السعر تُدفع في كل ربع، على أن يكون تاريخ الاستكمال في الربع الثاني من العام 2021.

وتشير تقديراتنا إلى أن شقق الاستوديو ستحقق عائدات إيجار سنوية تبلغ 12٪ سنوياً. واشترى المستثمرون الهنود ما نسبته 17% من الوحدات المباعة حتى الآن ضمن في المشروع، يليهم المستثمرون من الإمارات وباكستان بنسبة 7٪ لكل منهم، والبريطانيون (6.8%)، والروس (6.1%)، والسعوديون (5.1%)، والكنديون (4.7%). وقال بن سليّم: شهد الإطلاق الأولي تسجيل مبيعات لمستثمرين من 14 دولة مختلفة، وهذا ما يؤكد جاذبية مشروع سيفن سيتي في أبراج بحيرات الجميرا لقاعدة عريضة من المستثمرين.

كلفة

وتُقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بـ 1.3 مليار درهم، ويضم 2,635 وحدة سكنية، ومن المقرر تسليمه بالكامل في 36 شهراً، ووصلت نسبة الأعمال المنجزة إلى 15%. ويمتد المشروع على مساحة 3.5 ملايين قدم مربعة، ويقع في كلاستر Z في مركز دبي للسلع المتعددة، مقابل ملعب مونتغمري للجولف وملعب الإمارات للجولف ومنطقة تلال الإمارات.