مركز الإحصاء: 0.5% مستوى البطالة في دبي

أعلن مركز دبي للإحصاء أن مستوى البطالة في الإمارة لم يتجاوز 0.5% ليكون بذلك بين الأدنى عالمياً، مشيراً إلى استيعاب سوق العمل في دبي لأكثر من 110 آلاف مشتغل من سكان الإمارة سنوياً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما استوعب سوق العمل أكثر من 700 ألف مشتغل يقيمون خارج الإمارة خلال العام الماضي.

وأكد عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، أن نتائج مسح القوى العاملة لعام 2017 عكست قوة ومتانة اقتصاد الإمارة، حيث ارتفعت نسبة المشتغلين في مختلف القطاعات، مشيراً أن إجمالي المشتغلين من واقع نتائج المسح بلغ مليونين و77 ألفاً و603 مشتغلين يقيمون إقامة معتادة في الإمارة، فضلاً عن حوالي 700 ألف مشتغل ممن يقيمون خارجها، ليبلغ إجمالي العمالة في دبي نحو مليونين و778 ألف مشتغل.

وأوضح أن نتائج المسح أظهرت استمرار تحقيق الإمارة لمستويات متدنية للغاية في معدلات البطالة لم تتجاوز 0.5% خلال العام الماضي، مشيراً أن معدل المشاركة الاقتصادية الصافي - أي قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن هم في سن العمل ارتفع خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016 بمقدار حوالي نقطة مئوية من 82.2% إلى 83.1%، حيث كان للإناث النصيب الأكبر في ذلك الارتفاع حيث ارتفع معدل مشاركتهن الاقتصادية بمقدار 4.3 نقاط مئوية مقارنةً بما كانت عليه في عام 2016 (من 49.3% إلى 53.6%).

وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية لدى الإماراتيين بحوالي 3 نقاط مئوية حيث أصبح 51.1% من الإماراتيين مساهمين في سوق العمل، فيما وصل معدل مشاركة الذكور الإماراتيين 65.4%، ومعدل مشاركة الإناث الإماراتيات 37.4%، ما يعكس النتائج الإيجابية للسياسات الحكومية التي تم تطويرها بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للإماراتيين والإماراتيات وتحقيق التوازن بين الجنسين.

وأشار إلى أن معدل البطالة لدى الإماراتيين المقيمين في دبي ارتفع بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنةً بما كان عليه في 2016 (من 2.9% إلى 3.4%) حيث ارتفع بين الإماراتيين الذكور بمقدار 0.6% (من 2% في 2016 إلى 2.6% في 2017). كما ارتفع بين الإماراتيات الإناث بمقدار 0.5% (من 4.4% في 2016 إلى 4.9% في 2017)، وبذلك بلغ إجمالي عدد المتعطلين الإماراتيين المقيمين في الإمارة 2,851 فرداً.

التركيب المهني

وأظهر المسح بأن التركيب المهني للمشتغلين الإماراتيين يختلف اختلافاً كلياً عن غير الإماراتيين، حيث إن حوالي ربع المشتغلين الإماراتيين يعملون كفنيين ومساعدين للاختصاصيين بنسبة (25.7%)، فيما يعمل حوالي ربع المشتغلين غير الإماراتيين كحرفيين بنسبة (24.1%)، وتعمل أكثر من ثلث المشتغلات الإماراتيات بالمهن التخصصية التي تتطلب المستوى التعليمي العالي والمهارة والكفاءة. وفي المقابل يعمل 28.7% من الإماراتيين الذكور في مهن الفنيين ومساعدي الاختصاصيين.

وبلغت نسبة المشرعين وكبار الموظفين والمديرين بين الإماراتيين 14.3% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين، ونسبة القياديين بين المشتغلين الذكور الإماراتيين 15.2%، فيما بلغت نسبة القياديات الإماراتيات 12.9%. وبلغ إجمالي نسبة العاملين في مهن المشرعين وكبار الموظفين، والمديرين بالإمارة 9.3%، بينهم 14.3% من الإماراتيين، و9.0% من غير الإماراتيين، في حين بلغ إجمالي نسبة الاختصاصيين 13.3%، بينهم 23.0% من الإماراتيين و 12.9% من غير الإماراتيين. وبلغ إجمالي الفنيين ومساعدي الاختصاصيين 11.3%، بينهم 25.7% من الإماراتيين، و 10.7% من غير الإماراتيين.

وحدد المسح نسبة توزيع المشتغلين بحسب النشاط الاقتصادي الرئيسي، حيث يعمل 27.6% من إجمالي المشتغلين في الإمارة في التشييد، و17.9% في تجارة الجملة والتجزئة، و8.0% في الصناعة التحويلية، وبحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، أظهرت النتائج أن 54.7% من إجمالي المشتغلين الإماراتيين يعملون في نشاط الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، في المقابل يعمل 28.7% من المشتغلين غير الإماراتيين في نشاط التشييد. وأوضح المهيري أن طبيعة الأنشطة الاقتصادية تؤثر على خصائص المشتغلين خصوصاً من حيث الجنس، حيث يعمل 61.5% من المشتغلين الذكور الإماراتيين في نشاط الإدارة العامة والدفاع، فيما بلغت نسبة المشتغلات الإماراتيات في ذلك النشاط 42.6%، كما يتجه الذكور الإماراتيين إلى نشاط النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، بنسبة بلغت 9.0% و8.2% على التوالي، في المقابل تتجه المشتغلات الإماراتيات إلى أنشطة المالية والتأمين بنسبة 13.8% والتعليم بنسبة 7.9%.

المؤهل العلمي

وأظهر المسح بأن 63.3% من المشتغلين يحملون مؤهلاً تعليمياً ثانوياً فما فوق، وأن أكثر من ثلثهم أي ما نسبته 34.1% يحملون درجة البكالوريوس أو أعلى، وأن غالبية المشتغلين الإماراتيين مؤهلون علمياً، إذ أشارت نتائج المسح أن نسبة الأمية بينهم لا تتجاوز 0.2%، كما يتضح المستوى التعليمي العالي للمشتغلين الإماراتيين حيث وصلت نسبة المشتغلين الإماراتيين ممن لديهم بكالوريوس فأعلى 42.2%، وترتفع هذه النسبة لدى الإماراتيات المشتغلات لتصل إلى 52.8% ممن لديهن بكالوريوس فأعلى فيما كانت بين الذكور الإماراتيين المشتغلين 35.8%.

وقال المهيري: تبين من المسح أن غالبية المتعطلين من الإماراتيين وغير الإماراتيين المقيمين في الإمارة مستواهم التعليمي ثانوي فأعلى، حيث بلغت نسبة المتعطلين ممن لديهم درجة البكالوريوس فأعلى 76.5% من إجمالي المتعطلين البالغ عددهم 10,047 متعطلاً. والغالبية العظمى من المتعطلات الإماراتيات لديهن درجة البكالوريوس فأعلى بنسبة بلغت 90.1% من إجمالي المتعطلات الإماراتيات، في المقابل كان أكثر من خُمس المتعطلين الإماراتيين من الذكور ممن لديهم مؤهل البكالوريوس فأعلى بنسبة 22.3%.

المستوى التعليمي

وحول التوزيع النسبي للمتعطلين والمقيمين إقامة معتادة في الإمارة، حسب النوع، والجنسية، والمستوى التعليمي أشار المهيري إلى عدم وجود أمية، أو من يقرأ ويكتب فقط، أو ممن لديهم ابتدائي، أو الحاصلين على التعليم ما بعد الثانوي غير العالي بين الإماراتيين وغير الإماراتيين، في حين بلغت نسبة الأشخاص ممن لديهم الإعدادية 6.0%، بينهم 4.4% من الإماراتيين، و6.7% من غير الإماراتيين، وإجمالي نسبة حاملي الثانوية 10.0%، بينهم 33.2% من الإماراتيين، و0.9% من غير الإماراتيين، وإجمالي حاملي الدبلوم قبل الجامعي 7.5%، بينهم 4.1% من الإماراتيين، و 8.8% من غير الإماراتيين، بالإضافة إلى حاملي البكالوريوس فأعلى، حيث بلغت نسبتهم 76.5%، بينهم 58.3% بين الإماراتيين، و83.6 بين غير الإماراتيين.

ويعتبر مسح القوى العاملة أحد أهم المشاريع الإحصائية الاستراتيجية السنوية التي ينفذها مركز دبي للإحصاء ومعظم الأجهزة الإحصائية على مستوى العالم، إذ يعتبر رافداً معلوماتياً مهماً لخطط وسياسات ومؤشرات سوق العمل، وينفذ المركز المسح وفقاً لأحدث التوصيات والمعايير الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وتم تنفيذ المسح باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الذكية على عينة ممثلة ومصممة بأسلوب علمي من الأسر المقيمة في الإمارة بلغ حــــجمها 3,000 أسرة موزعة مناصفة، 1,500 أسرة إماراتية و1,500 أسرة غير إماراتية منتشرة في مختلف مناطق الإمارة الجغرافية، بالإضافة إلى عينة من أفراد تجـــمعات العمال بلغت 1,000 عامل.

المتعطل

يُطلق مصطلح «المتعطل» على الفرد الذي لا يزاول عملاً وهو قادر ويرغب فيه ويحتاج إليه، ويبحث عنه بشكل جدي، حيث أوضح المهيري أن غالبية المتعطلين في الإمارة هم في الفئة العمرية من 20 إلى 39 سنة، وبنسبة وصلت إلى 98.8%، ويشكل المتعطلين الشباب ممن أعمارهم بين 18 و24 سنة ما نسبته 39.0% من إجمالي المتعطلين في الإمارة، حيث بلغت نسبة المتعطلين الإماراتيين في تلك الفئة العمرية حوالي 48.0% من إجمالي المتعطلين الإماراتيين والبالغ عددهم 2,851 متعطلاً.