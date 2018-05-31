مفاجآت صيف دبي تنطلق 22 يونيو

تنطلق الدورة الحادية والعشرون من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في 22 يونيو. وتتواصل فعالياتها حتى 4 أغسطس 2018 لتقدم مجموعة مشوقة من العروض الترويجية، والتخفيضات، وتجارب التسوّق، والترفيه، والفعاليات، والحفلات الغنائية، والجوائز القيّمة على مدار 6 أسابيع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تُعدّ مفاجآت صيف دبي من الأحداث المميزة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، ونحن سعداء بالإعلان عن تاريخ هذا الحدث الذي ينتظره الكثير من سكان وزوار دبي. ونقوم بالتعاون مع شركائنا في قطاع التجزئة، على إعداد برنامجٍ حافل يمتد لستة أسابيع من التخفيضات، والعروض الترويجية، والفعاليات الترفيهية، والجوائز والتي من شأنها أن تجعل دبي إحدى أفضل الوجهات الصيفية على مستوى المنطقة. كما أننا ندعو الجميع للاستمتاع بتلك الفعاليات، وألا يفوتوا المفاجآت التي أعددناها لهم. وتتضمن أبرز أحداث مفاجآت صيف دبي لهذا العام: تخفيضات لمدة 12 ساعة لليوم الافتتاحي، وصفقة اليوم، ووجهة نهاية الأسبوع والتنزيلات النهائية الكبرى.

خصومات حتى 90 %

وتبدأ مفاجآت صيف دبي بزخم كبير مع تخفيضاتٍ مذهلة تستمر على مدار الأسابيع الستة للفعاليات، لتقدّم للمتسوقين تخفيضات بنسب تتراوح بين 25 إلى 75 بالمائة، حيث تقدّم أشهر العلامات التجارية العالمية خصومات استثنائية تمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من عروض ترويجية مذهلة في مراكز التسوق والمحلات التجارية المنتشرة في أرجاء دبي خلال فصل الصيف. وتنطلق الفعاليات بتخفيضات كبرى تستمر لمدة 12 ساعة في اليوم الافتتاحي، حيث تقدّم المتاجر المشاركة بمراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم في دبي خصومات استثنائية من 25٪ حتى 90٪، ما يمنح المتسوقين يوماً حافلاً بالعروض المذهلة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12:00 منتصف الليل. كما تتضمن هذه الفعاليات، فضلاً عن التخفيضات الكبرى، عروضاً ترويجية حصرية وفعاليات ترفيهية حيّة.

صفقة اليوم

وتقدّم «صفقة اليوم» الفرصة للمتسوقين للحصول على منتـــجات بأسعار مميزة كل يوم خلال مفاجآت صـــيف دبي، ابتداءً من 23 يونيو وحتى 1 أغسطس. تتنوع تلك العروض لتشمل منتجات الأزياء والعناية بالجمال إلى الأدوات والمستلزمات المنزلية الفاخرة، حيث تتاح للمتسوّقين فرصة الاستفادة من عرض لا يكاد يصدّق على منتج حصري في موقع تسوقٍ معين كل يوم. ويتوقع أن تثير هذه العـــروض حماسة المتسوقين، حيث يتم الكشف عنها قبل 24 ساعة فقط، وهو ما يستلزم من المتسوقين أن يتابعوا الموقع الرسمي لمفاجآت صيف دبي ووسائل التواصل الاجتماعي لعدم تفويت هذه الفرصة الثمينة.

وجهة عطلة نهاية الأسبوع

وفي مبادرة «وجهة عطلة نهاية الأسبوع» سيقدم مركزاّ للتسوق مختلفاً كل أسبوع، بالإضافة الى التخفيضات، المزيد من المفاجآت والعروض الترفيهية. تنتقل هذه الفعالية إلى منطقة تسوّق مختلفة كل أسبوع، حيث يحصل الزوار على فرصة التسوّق لساعات إضافية تمتد حتى الساعة 2:00 صباح كل يوم جمعة في مركز التسوّق المعني.

التخفيضات النهائية

وفي ختام الأسابيع الستة، ستتوّج مفاجآت صيف دبي بتخفيضات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة التي تبدأ يوم الخميس 2 أغسطس وتنتهي في 4 أغسطس. وتمثل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة ختام الخصومات الصيفية، أي أنها الفرصة الأخيرة للمتسوقين لاغتنام أفضل العروض قبل نهاية موسم التخفيضات. وإلى جانب التخفيضات الكبرى، تقدّم دبي للسكان والزوار فعاليات وأنشطة ترفيهية ممتعة طوال الصيف في أبرز الحدائق والمجمعات بالمدينة، تشمل حفلات فنية لنجوم الغناء العربي والعالمي، فضلاً عن الشخصية المحببة لدى الجميع «مدهش».

شركاء

تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمفاجآت صيف دبي طيران الإمارات، ودبي مول، وماجد الفطيم العقارية ومجموعة عبد الواحد الرستماني،، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين 1 و 2)، وسوق دبي الحرة، وإينوك ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومراس، واتصالات. و«مفاجآت صيف دبي» جزء من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يضم أيضاً مهرجانات تسوّق كبرى، وإطلاق مجموعات موسمية جديدة للأزياء، وتخفيضات كبرى لمدة 3 أيام، وتجارب تسوّق حصرية، تهدف كلها إلى تعزيز قطاع التجزئة.

بطاقة دبي

للاستفادة مبكراً من العروض والتخفيضات الكبرى يمكن شراء «بطاقة دبي» التي تمنح حاملها خصومات تصل إلى 60 % في أكثر من 30 موقعاً ترفيهياً في دبي. وسواء كانت الوجهة «بوليوود باركس»، أو «آي إم جي عالم من المغامرات»، فستمنح البطاقة زيارة هذه الأماكن بأقل من السعر العادي هذا الصيف. ويمكن شراء البطاقة بسعر يبدأ من 399 درهماً للباقة الأساسية.