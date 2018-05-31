«تطوير» تطلق برنامج قدراتي لتعزيز مهارات الشباب

أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامجها التوجيهي الأول «قُدُراتي»، الذي يأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في مهارات الشباب وإمكاناتهم، والعمل على صقلها وتطويرها، بهدف بناء جيل متميز ومبدع من القادة الملهمين والمؤثرين، الذين يسهمون في استمرار مسيرة التنمية المستدامة لإمارة الشارقة وللدولة عموماً. جاء ذلك خلال السحور الرمضاني الذي نظمته في مجلس كهرمان الرمضاني، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إضافة إلى عدد من خريجي برنامج الشارقة للقادة الذي تنظمه تطوير سنوياً إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام العربية والمحلية.

ويعتمد «قدراتي» على أسلوب التوجيه الذي يُعرف بكونه أسلوب تعلم فردي، يتخصص في مجال تنمية المهارات الشخصية والمهنية، حيث يرتكز على المتعلم ويستخدم أساليب طرح الأسئلة لتحسين الأداء والإنجاز وتحديد الأهداف، وقد اعتمد الكثير من المشاهير على هذا النوع من التدريب للتقدم في حياتهم المهنية والقيادية، منهم رؤساء دول سابقون، ومؤسسو شركات عالمية، ومشاهير من السياسيين من مختلف دول العالم.

واستعرضت نورة النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المبادرات التي أطلقتها إمارة الشارقة خلال الأعوام الثلاثين الماضية في إطار اهتمامها بالأطفال ورعايتهم، والتي كان أولها في 1985 عندما تم إطلاق الدورة الأولى لمهرجان الطفل بالشارقة، والتي تلاها إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تأهيل الأطفال والناشئة والشباب، وصولاً إلى مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التي انطلقت في 2016 بمرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرئاسة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لتكون أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية، تعمل على بناء وتطوير شخصية الإنسان على مدى ربع قرن، بهدف تنشئة جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه.

وقالت: تطرح مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات (تطوير)، حزمة من البرامج والورش التدريبية، الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب، والارتقاء بإمكاناتهم، وبناء شخصياتهم، وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم تجاه الوطن، مشيرة إلى أن برنامج «قدراتي» سيقدم فرصة مثالية أمام المشاركين لمعرفة نقاط القوة لديهم والعمل عليها، كما سيعينهم في العثور على الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم في حياتهم الشخصية والمهنية.3 جلسات

وعرّفت المدربة آمال سعد التي ستشرف على تنفيذ البرنامج، الضيوف على برنامج «قدراتي»، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وآليات عمله، والنتائج المرجوة منه. وسيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 4 أكتوبر المقبلين.