80% تخفيضات بمعرض ليالي رمضان في الشارقة

تنطلق اليوم فعاليات معرض ليالي رمضان 2018 الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار 17 يوماً بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويشهد سلسلة متنوعة من الفعاليات وتجربة تسوق مثالية وفرصاً وفيرة للفوز بحزمة من الجوائز القيمة. ويتيح «ليالي رمضان» في موسمه الـ29 لزواره حسومات كبرى تصل إلى 80% على تشكيلة واسعة من المنتجات وعلى نخبة من أشهر العلامات التجارية، إلى جانب توفيره فرصاً رائعة للاستمتاع بأشهى الأطباق المحلية والعالمية، ومنطقة ألعاب ومجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

ويُعتبر معرض رمضان الشارقة إحدى أبرز الفعاليات السنوية التي تقام تحت مظلة «مهرجان رمضان الشارقة» الذي تنظمه غرفة الشارقة، وهو يندرج في إطار مبادرات المركز الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة وسمعتها بوصفها الوجهة المفضلة لتجارة التجزئة والضيافة والترفيه في المنطقة ويرسخ مكانتها كأفضل وجهة عائلية للسياحة والتسوق في شهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب كونها مدينة نموذجية للعيش وتأسيس الأعمال.

ويتطلع إكسبو الشارقة إلى تنظيم دورة جديدة ناجحة تحظى برضا الجمهور والعارضين على حد سواء، وتضفي مزيداً من البهجة إلى الاحتفالات بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد في إمارة الشارقة، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الإمارة إلى جانب إسعاد المجتمع وخلق تأثير إيجابي طوال أيام المعرض.

ويُشكل المعرض فعالية عائلية متكاملة، حيث يضم منطقة مخصصة للألعاب والنشاطات المليئة بالمرح التي تناسب مختلف الفئات العمرية. ويلبي الحدث الذي يُعد المنصة الأضخم من نوعها على مستوى المنطقة التي تستقبل مواطني الدولة والمقيمين فيها والسياح على حد سواء، كافة الاحتياجات المنزلية خلال الشهر الفضيل، وصولاً إلى الأيام الأخيرة منه التي تشهد التحضير للاحتفال بعيد الفطر المبارك وعطلة الصيف.

ويشهد المعرض مشاركة باقة من أبرز العلامات التجارية ومتاجر التجزئة التي ستقدم منتجاتها بحسومات حصرية تصل إلى 80% مقارنة بالأسعار المتاحة في المتاجر، وأهمها «أحمد عبد الرحمن وأولاده» و«ايفون للعطورات» و«كارفور» و«جمبو للإلكترونيات» و«المحلات الكبرى»، و«هوم ستايل» و«نيشات لينين» و«مجموعة نزيه» و«شوز فور أص» و«سكيتشرز» و«سمارت بيبي» و«يو أس بولو أسن»، وغيرها الكثير من العلامات الأخرى.

وستكون المذاقات الفاخرة ركناً أساسياً في المعرض، حيث سيتم تقديم مجموعة مختارة من الأطباق المحلية والعالمية في ردهة المطاعم التي ستضم أكشاك المأكولات الشعبية وعربات الطعام، إلى جانب مفهوم منصات المطاعم المؤقتة، التي توفر جميعها فرصة التلذذ بأشهى الأطايب الإماراتية إلى جانب المأكولات الشعبية من الفلبين والصين والهند ومناطق أخرى من العالم. ويفتح «معرض ليالي رمضان» أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 2 فجراً خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.