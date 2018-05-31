تطوير الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع في الإمارات

عقدَ مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لسنة 2018 يوم الأحد 27 مايو الجاري في مقر المصرف المركزي أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.

واطلع المجلس على عرض بخصوص لوحة القياس الرئيسيّة، والتي من شأنها أن تدعم عملية اتخاذ القرار في المصرف المركزي بحيث يمكن الاطلاع من خلالها بشكل مستمر على أداء القطاع من جهة وأداء المصرف المركزي على المستوى الداخلي من جهة أخرى.

كما تضمن العرض النتائج الفعليّة للمؤشرات الرئيسيّة للربع الأول 2018 كإطلاق تجريبي للوحة القياس فيما يخص المؤشرات الرئيسيّة. ثمّ اطلع المجلس على بعض الموضوعات والتقارير المقدمة بشأن الخطّة الرئيسيّة لتحول القطاع المالي (2018-2028). وتقييم برنامج التحول التنظيمي.

كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة والمتعلقة بالرقابة على البنوك، ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحمي العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره ومن بينها الأنظمة والمعايير المتعلقة بـ: «الضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي لدى البنوك».

رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لدى البنوك.

ثمّ اطلع المجلس على تقرير بشأن تطوير الاستراتيجيّة الوطنيّة لأنظمة الدفع في دولة الإمارات.

كذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الأول لسنة 2018 والذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، التطورات الاقتصاديّة المحليّة، مؤشرات الاستقرار المالي، السيولة المصرفيّة، إدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع. وَوجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني.

هذا، واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.