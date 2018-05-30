منصة حلال تشين تنطلق في دبي

أعلنت شركة إتش إل سي تكنولوجيز أمس إطلاق منصة حلال تشين المتخصصة في تتبع صناعة الحلال رسمياً بالاعتماد على تقنية بلوك تشين. جاء الإطلاق في مقّر الشركة بدبي بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والخبراء.

ووقعّت «إتش إل سي تكنولوجيز» خلال الحدث 3 مذكرات تفاهم الأولى لاعتماد حلول وإمكانيات «حلال تشين» بهدف تعزيز الامتثال لمعايير صناعة وإنتاج الحلال، مع شركة «حلال آسيا» الشريك لـ«جلف تيك» المتخصصة في تقييم مطابقة الصادرات الحلال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها دبي، والثانية مع منصة «ماي آوتليتس» لتوريد وتوزيع منتجات الحلال ومقرها سنغافورة، والثالثة مع مجموعة «برويراتاما» لإنتاج الدواجن ومقرها إندونيسيا.

وقدّم مسؤولون بالشركة عرضاً توضيحياً لدور الحلول التي توفرها المنصة في تجاوز تحديات المطابقة مع متطلبات الامتثال التي تواجهها صناعة الحلال في العالم، بما فيها عدم وجود نظام عالمي موحّد لصناعة الحلال، والبيانات غير الدقيقة عن المنتجات الحلال، وضوابط المواد الأولية المستخدمة في تلك المنتجات، وصعوبة التحكّم وإدارة ضوابط إنتاج الحلال بشكل مركزي، واطلع الحضور على الحلول العملية التي تقدمها منصة «حلال تشين» لتجاوز هذه العقبات من خلال توفير «دفتر أستاذ» عام ودائم للمعاملات المتعلقة بالحلال وعبر كل عناصر سلسلة القيمة والإنتاج.

وقال عبدالله هان، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لدى «إتش إل سي تكنولوجيز»: حلال تشين منظومة شاملة تتكامل فيها مقومّات الاقتصاد الإسلامي مع الاقتصاد الرقمي. ولا يقتصر استخدام المنصة على صناعة الحلال فقط، بل يمكن استخدامها للتأكد من مدى شفافية الملصقات الغذائية الموجودة على المنتجات المختلفة مثل «العضوية»، و«غير معدلة وراثياً»، وخالية من مادة الجلوتين، وغيرها.

وقال الدكتور سليمان لو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «إتش إل سي تكنولوجيز»: إطلاق «حلال تشين» يتماشى مع رؤية إمارة دبي المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتقنية «بلوك تشين»، ويشرفنا أن نكون ضمن أول من طبقوا تقنية «بلوك تشين» في دبي.