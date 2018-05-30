«ايبكو للزيوت» تعزز حضورها في قطاع التجزئة باتفاقية مع مجموعة السركال

أعلنت «ايبكو للزيوت»، المشروع المشترك بين مجموعة اينوك وشركة شيفرون، عن شراكة مع مجموعة السركال تصبح بموجبها الأخيرة موزعاً رسمياً لمحفظة «ايبكو للزيوت» من منتجات زيوت المركبات والزيوت الصناعية.

وبموجب الشراكة، ستقوم مجموعة السركال بتزويد عملائها بمنتجات «ايبكو للزيوت» عبر منافذها لخدمة المركبات التي تضم «كويك بيت» و«فيرست ستوب»، وعلامة «بريدجستون» إضافة إلى منافذ التجزئة الأخرى. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: بدأت «ايبكو للزيوت» العام الماضي استراتيجية جديدة تهدف إلى تسهيل وصول العملاء إلى مختلف المنتجات عبر الشراكات التي تعزز حضورها في مختلف أرجاء الإمارات. وفي إطار هذه الاستراتيجية، يأتي تعاوننا مع مجموعة السركال.