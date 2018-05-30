الإمارات تستضيف مقر أمانة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في دبي

وقّعت حكومة الإمارات ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، اتفاقية ثنائية تستضيف الدولة بموجبها مقر الأمانة العامة للمنتدى في مدينة دبي. وقع الاتفاقية في مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي من جانب الوزارة محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، فيما وقعها عن المنتدى محمد صالح بدري الأمين العام للمنتدى.

ويعد إنشاء المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال مبادرة دولية تقدمت بها الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تكريس مكانة إمارة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

ويأتي ذلك بهدف تمكين المنتدى من أداء دور محوري في وضع بصمة الإمارات على المستوى الدولي في قطاع الحلال من خلال توفير منصة للاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة من مختلف الجهات المعنية وبناء الثقة والمصداقية في المنتجات والخدمات والأنظمة الحاصلة على هذه الشهادات على مستوى العالم والمساهمة في تسهيل حركة التجارة الدولية في قطاع المنتجات الحلال بجانب إزالة الحواجز التي تشكل عائقاً أمام تجارة الحلال الدولية وفقاً لاتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية.

28 هيئة

واستقطب المنتدى خلال السنتين الأوليين من إنشائه 28 هيئة اعتماد دولية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى دول أجنبية غير إسلامية ممن تلعب دوراً دولياً رائداً في صناعة الحلال والتأثير على تجارته.