1.7 مليون نزيل بفنادق أبوظبي في 4 أشهر

سجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً بلغ قدره 7.3% في عدد نزلائها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في مختلف أنحاء الإمارة استقبلت 1.7 مليون نزيل في الفترة من يناير ـ أبريل 2018. وجاء هذا النمو استناداً إلى الزيادة الكبيرة في عدد النزلاء من الأسواق الخارجية الرئيسية.

وشهد شهر أبريل ارتفاعاً في عدد النزلاء من الصين بنسبة 9,6% إلى 37,3 ألف نزيل، ومن الهند بنسبة 15,9% إلى 32,4 ألف نزيل، ومن الولايات المتحدة بنسبة 16,2% إلى 15,9 ألف نزيل. ويدعم هذا الأداء الإيجابي طموحات الإمارة الرامية إلى تحقيق نتائج سنوية قياسية في عدد نزلاء منشآتها الفندقية، وتجاوز المستويات المسجلة في العام الماضي والتي بلغت حوالي 5 ملايين نزيل.

وازدادت حركة السياحة الداخلية في الأشهر الأربعة الأولى لتسجل 489 ألف نزيل مقابل 488,8 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام 2017. وشملت مؤشرات النمو المناطق الثلاث في الإمارة، مع ارتفاع عدد النزلاء بنسبة 11,7٪ في منطقة الظفرة، و7,6٪ في أبوظبي، و3,2٪ في منطقة العين.

وحافظت الصين على صدارتها لقائمة أكبر الأسواق الخارجية من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في أبوظبي والتي استقبلت أكثر من 164,5 ألف نزيل صيني، بزيادة 25.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. وجاءت الهند في المركز الثاني مع ارتفاع عدد النزلاء الهنود بنسبة 26,8% إلى 132 ألف نزيل.

جهود

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: تعكس هذه النتائج مدى كفاءة وفاعلية مبادراتنا وجهودنا المستمرة، حيث أحرزنا تقدماً كبيراً في استقطاب المزيد من الزوار لاستكشاف أبوظبي.

من ناحية أخرى، بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي 1.5 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط ارتفاع عدد الغرف التي يوفرها القطاع إلى 31483 غرفة، وزيادة معدل الإشغال إلى 78% بنمو نسبته 2.7% مقارنة مع الشهور الثلاثة الأولى من 2017. وارتفع عدد النزلاء إلى 1.29 مليون، وعدد ليالي الإقامة 3436 ليلة، ومتوسط مدة الإقامة 2.7 ليلة، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي أمس.