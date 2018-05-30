دبي بين المدن الأكثر منافسة وتأثيراً

حافظت دبي على مركزها الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 28 عالمياً في تقرير المدن العالمية 2018 الأكثر قدرة على المنافسة والتأثير الذي تصدره سنوياً شركة «آي تي كيرني» الاستشارية الدولية منذ 2008، وضم هذا العام 135 مدينة. وتفوقت دبي في التقرير على فرانكفورت وميامي وميونيخ وزيوريخ وروما وفانكوفر وميلانو وجنيف وكوالالمبور. وفي النظرة المستقبلية لمدن العالم، تصدرت دبي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محتلة المركز 42 عالميا. وقال التقرير إن سان فرانسيسكو ونيويورك احتفظتا بوضعهما كأكثر المدن قدرة على المنافسة والتأثير تلتهما لندن وباريس، وسنغافورة.

ودرس مؤشر المدن العالمية الأداء الحالي للمدن استناداً إلى 27 مقياساً يغطي خمسة أبعاد حاسمة: النشاط التجاري، ورأس المال البشري، تبادل المعلومات، الخبرة الثقافية، والمشاركة السياسية. ويقدم نظرة ثاقبة على الارتباط العالمي الحالي، والأداء، ومستوى التنمية في أكبر المدن في العالم. كما يسمح بمقارنة المدن المتنوعة وتحديد نقاط القوة الأساسية والاختلافات المميزة.

وفي تقرير آخر احتلت دبي المركز الأول عربياً من حيث القدرة الشرائية والرابع عشر عالمياً، بينما تأتي في المركز 36 عالمياً من حيث كُلفة المعيشة ومستوى الدخل حسب مؤشر أغلى مدن العالم الصادر عن بنك «يو بي إس»، الذي يضم 77 مدينة. واعتبر التقرير أن نقطة المقارنة هي نيويورك عند الرقم 100، وبلغ تقدير دبي 73.6 نقطة من حيث مستوى الأسعار، وهنا تقع في المركز الخامس. ومن حيث مستوى الدخل، تقع دبي عند 41.1 نقطة، وهنا تحتل المركز السابع. وتحتل دبي المركز الأول عربياً في جميع فئات المؤشر الفرعية.

واحتلت جنيف المركز الأول في كُلفة المعيشة بالنسبة للوافدين، بينما جاءت زيوريخ أغلى مدينة في العالم عموماً.

وكانت أغلى عشر مدن في العالم على الترتيب هي زيوريخ وجنيف وأوسلو وكوبنهاغن ونيويورك وطوكيو وميلانو وشيكاغو وهلسنكي. وضم المؤشر 77 مدينة رئيسة في العالم.