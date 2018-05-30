130 جناحاً في مهرجان رأس الخيمة الرمضاني

افتتح محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، مهرجان رأس الخيمة الرمضاني في مركز المعارض بمشاركة 130 جناحاً، مؤكداً أهمية المعارض والمهرجانات التي تقام في الإمارة كونها دافعاً للاقتصاد وحافزاً للاستثمار.

شهد الافتتاح سعيد محمد الصياح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ومحمد السيب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، والدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد غانم مصطفى، مدير إذاعة رأس الخيمة.

وأشار النعيمي إلى دور مركز رأس الخيمة للمعارض في جذب العديد من الشركات للاستثمار في الإمارة على مدار السنوات الـ 20 الماضية، مضيفاً أن هناك خططاً مستقبلية لإقامة العديد من المعارض التخصصية التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة، مؤكداً حرص الغرفة على مواكبة ودعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا وفق «رؤية الإمارات 2021» والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وتضم الأجنحة العديد من دور الأزياء، إضافة إلى الساعات والفضيات والأجهزة المنزلية والإكسسوارات والعطور والدخون والمنتجات الجلدية وملابس الأطفال، وكل مستلزمات الأسرة، كما يحتوي المعرض على ركن للمنتجات الغذائية المختلفة، إضافة إلى مشاركة المؤسسة العقابية والإصلاحية في كل من رأس الخيمة ودبي. يفتح المعرض أبوابه من الساعة 7.30 مساءً، حتى1 بعد منتصف الليل.