إنجاز 85% من«المارية سنترال»

كشف الدكتور كريم الصلح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال لإدارة الأصول البديلة، عن إنجاز 85% من الأعمال الإنشائية في مشروع المارية سنترال التجاري، الذي يقام على مساحة 2.8 مليون قدم مربع في جزيرة المارية بأبوظبي بتكلفة تصل إلى 3.7 مليارات درهم.

وأضاف الصلح، على هامش لقاء إعلامي أمس الأول، إنه يتوقع إنجاز المشروع، الذي تنفذه جلف كابيتال من خلال ذراعها العقاري «جلف ريليتد» مع نهاية العام الحالي تمهيداً لافتتاحه مع مطلع 2019.

أعمال

وأكد على أن أعمال الإنشاءات بالمشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع انجاز كافة الأعمال بعد الصيف، على أن تقوم الشركة بعدها بتسليم المساحات التجارية للمؤجرين، للمباشرة في أعمال التشطيبات قبل الافتتاح. وأشار إلى أن مركز «المارية سنترال» يوفر 2.8 مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة والتسوق وتم حتى الآن تأجير نحو 50% من المساحات التجارية، متوقعا اكتمال عملية تأجير المركز مع بدء تسليم وافتتاح المول.

وأوضح أنه عند استكمال المشروع سيتمّ ضم وجهة التسوق والمطاعم الفاخرة «مول الغاليريا» إلى «المارية سنترال» لتشكيل وجهة موحّدة توفّر تجربة تسوق متكاملة تلبّي التوقعات والاحتياجات والأذواق المتنوعة للسكان.

في سياق آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، إن الشركة تدير حالياً أكثر من 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) من الأصول من خلال 10 صناديق وأدوات استثمارية، مع تركيزها حاليا على الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والتجارة الالكترونية والفنتيك والسياحة والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.

وأوضح الصلح أن «جلف كابيتال» اشترت مؤخراً حصة استراتيجية في شركة «جيديا» السعودية العاملة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية، وذلك من خلال صفقة واستثمارات تتعدّى المليار ريال، وهي تشكّل أكبر صفقة استحواذ على مستوى السوق السعودي عموماً وقطاع التقنيات المالية «فنتك» بشكل خاص، مشيراً إلى أن الشركة تدرس فرصاً للاستثمار في قطاع السياحة والترفيه بالسعودية خصوصا وأنها من القطاعات الجديدة الواعدة التي ينتظرها نمو قوي في المستقبل.

اكتتابات

ورداً على سؤال حول الاكتتابات الأولية في أسواق الإمارات، قال الصلح إن سوق الطروحات الأولية من المتوقع أن يعود بدعم إدراجات حكومية قبل نهاية العام الجاري، بينما من المتوقع أن نشهد في العام القادم طروحات أولية للقطاع الخاص. وذكر الصلح أن اقتصاد الإمارات ينمو بشكل جيد بالتزامن مع ارتفاع النفط، معرباً عن تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية مع قرب معرض «إكسبو 2020». وقدر أن تنمو اقتصاديات دول الخليج بين 2 إلى 3% في 2018.