انتهاء صب الأساسات الخرسانية لبرج الخور

شهدت أعمال تطوير برج خور دبي، إنجازاً جديداً مع الانتهاء من صب الأساسات الخرسانية قبل شهرين من الموعد المحدد. وكانت أعمال صب الخرسانة بدأت في سبتمبر الماضي، وتم استكمال 50% منها في يناير 2018.

وتم صب الخرسانة على هامات أوتاد الأساسات في البرج، وشمل ذلك صب طبقات متعددة من الإسمنت المسلح بعمق 20 متراً تغطي دعامات البرج وتنقل حمله إليها. وشمل الإنجاز صب 50 ألف متر مكعب من الإسمنت، بوزن يصل إلى نحو 120 ألف طن. كما تم أيضاً استخدام نحو 16 ألف طن من الفولاذ المسلح في الدعامات، بما يزيد قليلاً عن ضعف وزن برج إيفل.

وكانت الأعمال الإنشائية للبرج انطلقت في أكتوبر، 2016، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر الأساسات في زمن قياسي. وجرى استخدام أكثر من 145 من الدعامات لوضع الأساسات على عمق 72 متراً لتثبيت هيكل البرج. وتم اختبار الدعامات بحمل يزيد على 36 ألف طن، وهو رقم قياسي على مستوى مثل هذه الاختبارات في موقع واحد.

ويعمل أكثر من 450 خبيراً متخصّصاً من كافة أنحاء العالم في موقع البرج في تجسيد لقيم التعاون العالمي لتطوير المعلم العمراني الجديد.