استبدال جهاز هبوط «A380» للمرة الأولى في الدائرة الهندسية بطيران الإمارات

أنجزت الدائرة الهندسية في طيران الإمارات استبدال جهاز هبوط إحدى طائراتها الإيرباص A380 بشكل كامل للمرة الأولى، إذ لم يسبق أن جرى استبدال نظام الهبوط كاملاً وفي الوقت نفسه لطائرة من هذا الطراز. وتم التخطيط والتنفيذ في حظائر المركز الهندسي في مطار دبي الدولي، حيث تحتوي الطائرة على خمسة أقسام لجهاز الهبوط - اثنين تحت الأجنحة، واثنين تحت جسم الطائرة وواحد في مقدمتها.

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وتعمل كل طائرة A380 بنظام هبوط و22 عجلة. وبالإضافة إلى العجلات، تشمل آلية جهاز الهبوط أنظمة تمديد وإيقاف، وأدوات تحكم في الفرملة والتوجيه وأنظمة مراقبة أخرى. ويدعم نظام هبوط أكبر الطائرات التجارية في العالم وزناً يصل إلى 570 طناً عند الإقلاع و390 طناً عند الهبوط. وتطلب استبدال أقسام جهاز الهبوط الخمسة 14 يوماً، حيث عمل الموظفون في الدائرة الهندسية آلاف الساعات خلال هذه الفترة. واستخدمت رافعات لرفع جسم الطائرة بالكامل طوال مدة العمل.

وقال محمد جعفر ناصر، نائب رئيس أول طيران الإمارات للصيانة الهندسية: شكّل الاستبدال الكامل لجهاز هبوط إحدى طائرات الإمارات A380 في الدائرة الهندسية إنجازاً مهماً لفريقنا. ويعكس الإنجاز وإنجازات أخرى مشابهة مدى التخطيط والتحضير والخبرة وراء التنفيذ الناجح لمشاريع معقدة كهذه. ومن خلال توفير خدماتنا لشركات طيران أخرى، فإننا نقدم خبراتنا من أجل تطوير وتحسين العمليات الهندسية على مستوى العالم. وستخضع اثنتان من طائرات الإمارات A380 لاستبدال كامل لنظام الهبوط خلال عام 2018. وبالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية والمرافق بما في ذلك الأدوات المتخصصة، تعاون فريق عمل الإمارات الهندسية بشكل وثيق مع عدد من الموردين بما في ذلك إيرباص و«فيلد إنترناشونال» وUTAS و«سافران» في عمليات التخطيط والتنفيذ.

مرافق

وتعمل الإمارات الهندسية من خلال مرافق حديثة وعدة في دبي، بما في ذلك ست حظائر صيانة ثقيلة قادرة على إجراء C-Checks لطائرات A380، وأكبر مرفق مخصص لطلاء الطائرات في العالم، للمحافظة على كفاءة أسطول طيران الإمارات الحديث المكون من أكثر من 260 طائرة من طرازي A380 وبوينغ 777. كما تقدم الإمارات الهندسية خدمات الصيانة والإصلاح والصيانة الشاملة لشركات طيران أخرى، ما يعزز من خبراتها كأكبر مشغل في العالم لطائرات إيرباص A380 وبوينغ 777.