«الشؤون الاستراتيجية» يبحث تعزيز الشحن الجوي والبحري

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، والذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات بدبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس مطارات دبي، وباقي أعضاء المجلس.

وناقش المجلس في اجتماعه سياسة تعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي المُعدّة من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والهادفة إلى تحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع في إمارة دبي والحلول المقترحة من أجل تعزيز نموه، لمواكبة المتغيرات التي أفرزتها طبيعة المنافسة في الأسواق العالمية.

كفاءة

وتأتي هذه السياسة في ظل سعي إمارة دبي لتنويع اقتصادها، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى العمل على تعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التجارة الذي شكّل ركيزة قوية لتطور دبي ونهضتها، وساهم في تعزيز ريادتها على خريطة التجارة العالمية، كمحور عالمي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية.

كما اطلع أعضاء المجلس على أهم المبادرات الاستراتيجية التي اقترحتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تمثلت في 4 محاور هي تعزيز التكامل الحكومي من خلال مبادرة النافذة الواحدة، وتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من خلال نظام مقاصة وقانون للتجارة الإلكترونية، وربط سلاسل القيمة من خلال دعم المنتجات مرتفعة القيمة ومنخفضة الوزن مثل المستحضرات الدوائية، وتعزيز الربط الجوي واللوجستي من خلال فتح أسواق وجسور تجارية جديدة.

وأعدت السياسة بعد التنسيق مع الجهات المحلية المعنية، حيث تضمنت قائمة الجهات المشاركة مؤسسة مطارات دبي، ودبي الجنوب، ومجلس المناطق الحرة، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات، وموانئ دبي، بلدية دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومطار دبي الدولي، وتستهدف السياسة المقرر إنجازها خلال 4 سنوات بما يعزّز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دبي، لتعزيز موقعها كمركز رائد عالمياً في المجال، فضلاً عن تحسين مؤشرات التجارة الخارجية، وتأمين سلاسة عمليات دخول وخروج البضائع ما بين المرافق (مطارات وموانئ) والمناطق الحرة وباقي الإمارات.

أهمية

وتتمتع دبي بمكانة مرموقة كمركز دولي للنقل والتوزيع، وتشكل منصة حيوية لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية بشكل عام، وتبرُز أهمية هذه السياسة في ظل التوسع المتواصل الذي يشهده القطاع في الإمارة في ظل النمو والتنوع الاقتصادي المستمر، بالإضافة إلى وجود العديد من مناطق التجارة الحرة في الإمارة، والتي ساهمت في ترسيخ أهميتها إقليمياً ودولياً. ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.