قادة مجتمع أعمال الإمارات يجوبون أكثر من 100 دولة في عام

أصدر المكتب الإعلامي لفريق رحالة الإمارات قائمة المسافرين العالمية في دورتها الثالثة لعام 2018، حيث تضمنت القائمة الجديدة فئة الأشخاص الذين زاروا أكثر من 100 دولة حول العالم.

شملت القائمة عدداً من أبناء الإمارات الذين مثلوا الدولة في مساهمات خارجية بأنشطة مختلفة وإعطاء صورة مشرفة عن وطنهم والأنشطة التي تقوم بها، وذلك من خلال زيارات لأسباب متنوعة سواءً كانت خيرية أو استكشافية أو رياضية أو تجارية أو دبلوماسية أو إعلامية وغيرها.

وتصدر هذه القائمة سنوياً عن المكتب الإعلامي لفريق رحالة الإمارات بإشراف عوض محمد بن الشيخ مجرن بعد أن تلقى المكتب العديد من الطلبات والبيانات من المتقدمين للانضمام إلى القائمة.

تضمنت قائمة هذه الدورة معالي عبدالرحيم السيد الهاشمي، مدير الشؤون الخاصة السابق للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع، وجمال محمد الحاي النائب الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي وعضو سابق بالمجلس الوطني الاتحادي، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، ويونس حسن الملا نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال لمجموعة ماجد الفطيم، وصالح جمعة حسن الجسمي ومحمد السيد محمد حسين شرف الهاشمي المدير التنفيذي السابق لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورجل الأعمال منذر أكرم جمعة، ومحمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفريات والبواخر، ورجل الأعمال عيسى عبيد بن غباش.