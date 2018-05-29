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الجازولين إلى 2.63 والديزل 2.71 درهم

أعلى تسعيرة للوقود منذ بداية العام

المصدر:
  • أبوظبي - عبدالحي محمد
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ترتفع أسعار الجازولين والديزل لشهر يونيو المقبل 14 فلساً للتر الجازولين و15 فلساً للتر الديزل.

وأقرت لجنة متابعة الأسعار، أمس، أسعار يونيو شاملاً ضريبة القيمة المضافة بحيث يرتفع سعر لتر الجازولين سوبر 98 من 2.49 درهم في مايو إلى 2.63 درهم في يونيو بزيادة 14 فلساً وبارتفاع 5.62%، كما يرتفع سعر لتر الجازولين 95 من 2.37 درهم إلى 2.51 درهم بزيادة 14 فلساً وبنسبة 5.9%، كما يرتفع سعر لتر الجازولين إي بلس 91 من 2.30 درهم إلى 2.44 درهم بزيادة 14 فلساً وبنسبة 6.1%، ويرتفع سعر لتر الديزل من 2.56 درهم إلى 2.71 درهم بزيادة 15 فلساً وبنسبة 5.85%.

وتعد تسعيرة يونيو الأعلى منذ بداية العام، ويصل الفارق بين تسعيرة لتر الجازولين منذ بداية العام وحتى تسعيرة يونيو لنوع 98 (سوبر) 39 فلساً ولتر جازولين 95 خصوصي 39 فلساً ولتر جازولين 91 إي بلس 39 فلساً ولتر الديزل 38 فلساً.

ويرجع السبب لى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تزيد على 3%، واستمرار الارتفاع بصورة أكبر خلال مايو، إضافة إلى تطبيق الضريبة بدءاً من يناير الماضي.

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