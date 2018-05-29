عروض خاصة لشراء الوحدات السكنية من «إعمار» في رمضان

أعلنت «إعمار» توفير فرصة استثنائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، لشراء الوحدات السكنية عبر عروض غير مسبوقة تتيح امتلاك منزل الأحلام في أروع الوجهات في المدينة، بما في ذلك «وسط مدينة دبي» و«خور دبي» و«دبي هيلز استيت» و«إعمار الجنوب»، والاستفادة من توفير كبير.

وتتضمن باقة العروض الرمضانية الخاصة حسومات بين 50% - 100% على رسوم دائرة الأراضي والأملاك، مع إلغاء رسوم الخدمات لمدة تتراوح بين عامين إلى4 أعوام، بحسب المشروع. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام «إعمار» بتزويد العملاء بخيارات مميزة لشراء المنازل تضمن لهم أكبر قيمة ممكنة. وشهد «وسط مدينة دبي» و«خور دبي» و«دبي هيلز استيت» و«إعمار الجنوب» هذا العام إطلاق العديد من المجمعات السكنية التي حظيت بإقبال كبير.