تفوق عالمي جديد للإمارات

احتلت الإمارات المركز الثالث على قائمة أفضل الوجهات في العالم للاستثمار في قطاع البنية التحتية، وفقاً لتقرير صادر عن «بنك أوف أميركا ميريل لينش».

وعزا التقرير هذه المكانة المتقدمة التي احتلتها الدولة إلى أكثر من عامل من أبرزها الإنفاق المتواصل من جانب دبي على مشروعات البنية التحتية، في إطار استعدادها لمعرض «دبي إكسبو 2020».

وأفاد التقرير بأن دبي ضخت مليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة على مشروعات البنية التحتية استعداداً للحدث المشهود. وذكر التقرير أن حجم هذه المليارات قد بلغ تحديداً 42.5 مليار دولار حتى مارس الماضي. وأضاف التقرير أن ما يزيد على 21% من حجم الإنفاق العام في دبي هذا العام، والذي بلغ 15.5 مليار دولار، قد خُصٍص لمشروعات البنية التحتية.

وأورد التقرير سبباً آخر لتفوق الإمارات عالمياً في الاستثمار في قطاع البنية التحتية، وهو وجود جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، الذي صنفه كثاني أكبر مستثمر في البنية التحتية على مستوى العالم بعد الصندوق السيادي الصيني. وذكر التقرير أن أصول «أديا» في مشروعات البنية التحتية تتجاوز قيمتها 24.8 مليار دولار. كما صنف «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في تقريره الإمارات كرابع أفضل دولة في العالم من حيث جودة الاستثمار الكلي، وهو نفس ترتيبها على تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضاف التقرير أن الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في جودة الطرق.