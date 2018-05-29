وتيرة متسارعة للعمل في «عزيزي سامية»

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري أن العمل بمشروع «عزيزي سامية» في منطقة الفرجان يسير بوتيرة متسارعة ووفقاً للجدول الزمني الموضوع لإنجازه، ومع اكتمال الهيكل الخارجي فإن العمل في مجال التركيبات الميكانيكية والكهربائية داخل المبنى يسير بكل سلاسة، كما تم البدء في أعمال التشطيبات في الوحدات السكنية، والاستعدادات الخاصة بأعمال الواجهة الأمامية والارتفاعات.

وتقدر قيمة المشروع بـ 265 مليون درهم، ويضم 12 طابقاً، إضافة إلى طابق أرضي وطابق سفلي وطابقين لمواقف السيارات، ويوفر المشروع 284 وحدة سكنية تتوزع ما بين 137 استوديو، و124 شقة بغرفة نوم واحدة، و23 شقة ذات غرفتين، إضافة إلى منطقة تجزئة تبلغ مساحتها 7,000 قدم مربع.