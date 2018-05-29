دبي تتصدر مدن العالم في عائد الاستثمار العقاري

كشفت دراسة بريطانية أن دبي تتصدر مدن العالم في نسبة العائد على الاستثمارات العقارية، التي تصل في دبي إلى 8%.

وأفادت دراسة عن مؤسسة برايفت فاينانس للاستشارات العقارية ومقرها لندن، بأن مدينتي ليفربول ونوتينغهام هما اللتان تدرّان أعلى عائد الاستثمارات العقارية في بريطانيا، لكنهما لا تصلان إلى نسبة العائد الذي تحققه الاستثمارات في دبي، حيث يصل العائد فيهما إلى 6.2%.

وستعلن نتائج الدراسة في معرض العقارات العالمي الذي يقام في بريطانيا، من 22 إلى 23 يونيو المقبل. وقال المنظمون إن المعرض فرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية العقارية في كل من بريطانيا والإمارات.

وأشار التقرير إلى أن البريطانيين استثمروا 31.1 مليار درهم في عقارات دبي منذ 2014 وحتى 2017، منها 6 مليارات درهم في 2017 وحدها، وفق أرقام دائرة الأراضي في دبي.