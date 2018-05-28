30 مليون مسافر استخدموا مطار دبي في 4 أشهر

استقبل مطار دبي الدولي 7.6 ملايين مسافر في أبريل 2018 حسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس. وذكر التقرير أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار وصل إلى 7 ملايين و613 ألفاً و155 مسافراً بانخفاض لا يذكر نسبته 0.1% مقارنة مع 7 ملايين و622 ألفاً و946 مسافراً في أبريل 2017.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 30 مليوناً و354 ألفاً و349 مسافراً بنمو نسبته 0.8% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي والبالغة 30 مليوناً و119 ألفاً و542 مسافراً.

وفيما يتعلق بالأسواق الأسرع نمواً لجهة التعامل مع مطار دبي الدولي في أبريل، جاءت أوروبا الشرقية في المرتبة الأولى، بنمو نسبته 28% تلتها دول الكومنولث الروسي بزيادة نسبتها 17.7% ومن ثم أفريقيا 9.9%.

ومن حيث إجمالي عدد المسافرين، حافظت الهند على مكانتها في مقدمة الأسواق من حيث التعامل مع مطار دبي بإجمالي قدره 1 مليون و720 ألفاً و267 مسافراً في أبريل الفائت تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإجمالي 556 ألفاً و640 مسافراً، فالمملكة المتحدة بإجمالي 530 ألفاً و404 مسافرين تلتها الباكستان بإجمالي 369 ألفاً و493 مسافراً.

أما على صعيد المدن فقد جاءت لندن بالمقدمة حيث بلغ عدد المسافرين 315 ألفاً و979 مسافراً في أبريل 2018، تلتها مومباي 202 ألفاً و981 مسافراً تلتها مدينة جدة بإجمالي 185 ألفاً و710 مسافرين.