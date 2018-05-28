«جميرا» تستهدف السوق الأوروبي بخطة توسعية

أكد لوك ديلافوس نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة جميرا في أوروبا ومدير عام فندق «جميرا كارلتون تاور» أن مجموعة جميرا تواصل تعزيز مكانتها المحلية والعالمية من خلال تنفيذ خطة توسعية، مشيراً إلى أن معظم العواصم والمدن الأوروبية الرئيسية لاسيما باريس ولندن، جنيف ولندن تعتبر أسواقاً مهمة بالنسبة للمجموعة.

وقال في تصريحات صحافية في دبي إن رؤية مجموعة جميرا تقوم على التوسع وتطوير عملياتها التجارية خارج دبي وزيادة حضورها على الصعيد العالمي خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن فنادق جميرا في أوروبا تسجل أداءً جيداً وتحديداً في لندن خاصة من الأسواق الخليجية مثل الإمارات والسعودية والبحرين. وأوضح أن المجموعة ستفتتح فندقاً جديداً لها في لندن خلال العام المقبل، وتتطلع لمزيد من المشاريع في العاصمة البريطانية.

وأضاف ديلافوس أن مجموعة جميرا حريصة على تطوير عملاتها الفندقية وضمان تجربة مميزة لنزلائها ضمن خدمات جميرا المعهودة، موضحاً أن أسواق دول مجلس التعاون وبريطانيا وأوروبا بشكل عام تعتبر من أهم الأسواق المصدرة للزوار لفنادقنا.

زعبيل هاوس

وحول أداء علامة «زعبيل هاوس من جميرا» الذي تم إطلاقها أخيراً، قال ديلافوس إن علامة زعبيل هاوس من جميرا حققت أداءً فاق التوقعات منذ افتتاح الفندق الأول أخيراً في السيف بدبي، حيث نجحت جميرا في إعادة تعريف فنادق الثلاث والأربع نجوم من خلال توفير تجربة ضيافة متكاملة مع الحفاظ على أعلى مستوى من الخدمات، متوقعاً أن تحقق علامة زعبيل هاوس من جميرا نجاحاً كبيراً حال دخلت السوق الأوروبي. وقال: نتطلع من خلال علامة زعبيل هاوس من جميرا إلى استقطاب المسافر الفضولي الذي يتمتع بروح الإقدام، ويختار فندقاً رائع المظهر ويوفر ضيافة متميزة بأسعار معقولة.

وقال ديلافوس إن «جميرا» تعتبر علامة معروفة بين أوساط مشغلي الفنادق والمستثمرين العالميين خارج دبي، موضحاً أن لدى المجموعة 5 فنادق في أوروبا، منها 3 فنادق في لندن وهي كارلتون تاورز وجميرا لاوندز وجروفر هاوس سويتس، حيث توفر المجموعة خدمات فندقية من فئة 5 نجوم إلى جانب الشقق المخدومة في هذه المدينة، كما تدير المجموعة فندقاً في فرانكفوت وفندقاً آخر في مايوركا.

وأكد أن جميرا ترى فرصاً كبيرة ومجالات للنمو في سوق الفنادق الصغيرة والمتوسطة، ولهذا السبب قامت أخيراً بالدخول إلى هذا السوق، وإطلاق العلامة التجارية زعبيل هاوس من جميرا، وهي علامة عصرية جديدة راقية وبسيطة لن يكون لديها تصنيف محدد بعدد النجوم الفندقية، حيث إن مرونة العلامة ستسمح لها بإدارة فنادق من فئة الثلاث أو أربع أو حتى خمس نجوم بحسب التصنيف المحلي للفندق من الهيئات المختصة وتبعاً للمرافق التي يوفرها.

وعن السوق الفندقي في مصر، قال ديلافوس إن جميرا تتطلع إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق الفندقي في مصر وخاصة في القاهرة وشرم الشيخ وغيرها من الوجهات.

19 فندقاً

وتمكنت الشركة من مضاعفة محفظتها الفندقية منذ عام 2011، وهي تقوم حالياً بتشغيل 19 فندقاً في 9 وجهات تضم 5991 غرفة وجناحاً، وتشمل خطط المجموعة افتتاح 12 فندقاً بإدارة جميرا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتتمتع جميرا بسمعة راسخة كشريك قيّم لأصحاب الفنادق والمستثمرين على حدٍ سواء. وتتطلع إلى التوسع عالمياً ودخول أسواق جديدة من خلال العلامتين التجاريتين جميرا الفاخرة وزعبيل هاوس العصرية.